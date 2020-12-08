白菜价的临期食品，能给孩子吃吗？

临期食品，一般离保质期还有两三个月，吃起来没什么不同，但是价格是真的白菜！

最近，这阵“临期食品风”刮得很大，很多人都会囤上一箱，既满足了味蕾，又省了钱，美哉美哉~

不过，这些白菜价的临期食品，可以给孩子吃吗？今天我们就来了解一下：

食品临期是有标准的

食品的保质期有两个前提，一个是储存条件，一个是储存方法。一般而言，食品的保质期会标注“常温下30天”、“干燥密封保存180天”等信息。不同的食品在不同的温度条件下，保质期会有所差异。比如说，夏天常温下的密封熟食，实际的保质期通常会比外包装上标注的短一些。

食物临期判断也是有标准的：标注保质期低于15天，临界期是到期前1-4天；标注保质期16-30天，临界期是到期前5天；标注保质期30-90天，临界期是到期前10天；标注保质期90-180天，临界期是到期前15天；标注保质期180-360天，临界期是到期前20天；标注保质期超过1年或更长，临界期是到期前45天。

临期食品孩子能吃吗？

正常情况下，食品的保质期是这样确定的：该食品开始变得不好吃的天数乘以0.7-0.8的系数，得出的就是保质期天数。换句话说，市面上出售的不同品牌的同一种食品，保质期大多是相同的。

并不是说监测了每一种食品后再去确定保质期，而是各个食品厂家采用密封、防腐剂等技术，使食品达到国家标准保质期要求。

因此，健康人群吃过期天数在20%以内的食品，安全性还是有保障的。具体能不能吃，需要进行专业鉴别，并不能只靠目测和感官。所以，不建议大家给孩子吃过期食品。

而食品没过期前都是达标的，所以，给孩子吃临期食品是可以的。比如，临期奶酪和一般奶酪的营养价值相差不大，但临期奶酪的价格却很喜人，大可以放心加入购物车了~

这几种临期食品，不建议给孩子吃！

虽然临期食品可以吃，但是下面这三类就不建议给孩子吃：

1.肉质熟食

保存肉质熟食需要密封完整、温度适宜。通常而言，火腿肠等肉质包装熟食的保质期会长一些，大概有12-18个月。它们从出厂到摆上超市货架，是可以满足储存要求的。

但如果在超市压货太久，这些包装熟食会被不断理货，或者被厂家回收送往折扣超市。在这段时间里，周转次数越多，食品的安全性越低。

最好买来新鲜肉食回家加工，可以偶尔在正规超市里买一些现煮熟食给孩子吃。对于密封包装的肉质熟食，即使离生产日期很近，也应再次加热后给孩子食用。

2.开封后食品

有的超市为了降低运营成本，会将饼干、薯片、江米条等临期食品拆开包装后，散装称重出售。这样的临期食品尽管仍在保质期内，但无法密封保存，有二次污染的风险，不建议给孩子吃。

3.酸奶

从营养的角度上看，酸奶和纯牛奶的主要区别在于酸奶中含有益生菌。但益生菌是活的，自从酸奶生产后数量一直在变化。低温储藏可以让益生菌的繁殖速度减慢，以免对酸奶的口味造成影响。但长时间的低温储藏，会使益生菌死亡导致营养价值大幅下降。

如果给孩子喝酸奶的目的是补充益生菌，建议大家购买生产日期后一个星期内的酸奶。过了一个星期，就只是一个含糖量比牛奶高，口味比牛奶更好喝的饮品罢了。保质期60天的酸奶大多添加了阿斯巴甜、安赛蜜等甜味剂，不建议给不满3岁的孩子饮用。

最后提醒大家，给不满3岁宝宝购买食品，除了要查看保质期外，还要特别看下食品中有没有添加甜味剂，优先选择绿色健康的天然食品！

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