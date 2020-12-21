胎儿这些暗示，说明ta很好，请放宽心！

怀孕后，有的准妈妈非常紧张，恨不得天天做B超来瞅一瞅小宝贝。其实，准妈妈完全没有必要如此紧张，可以通过身体的一些反应了解胎儿的健康情况：

1.行动正常

怀孕期间，如果没有出现腹痛、胎盘前置、出血等情况，准妈妈都可以进行适当运动。这样不但可以加快新陈代谢速度帮助胎儿发育，还能提高睡眠质量。如果你发现自己行动正常，适当的运动也不费劲，那么说明胎宝宝很棒哦~

2.胃口很好

准妈妈胃口好，胎宝宝吸收营养充足，健康发育就不成问题。但要知道准妈妈吃得多，宝宝不一定就长得强壮，大部分营养还会变成妈妈身上的肉。因此，大家在孕期千万不要胡吃海喝，放纵自己，以免产后肥胖。

有的准妈妈问，我有严重孕吐，会不会影响胎宝宝的健康成长？其实，孕吐主要受绒毛腺素和激素影响，如果发生胎停，体内绒毛腺素的水平会降低，孕吐就会停止。如果准妈妈怀的是双胞胎，绒毛腺素水平会升高，导致孕吐变得更厉害。

研究发现，准妈妈在孕期有严重的早孕反应，发生意外流产的风险会下降。但是，孕吐和胎儿健不健康没有直接关系。

3.胎动正常

一般来说，第一次胎动出现在孕20周到25周左右。身材较廋的准妈妈或怀二胎的准妈妈，在孕15-19周就会有一定感觉。一般来说，正常的胎动并不会让准妈妈有持续、难以忍受的疼痛。

大家如果发现胎动次数变少，或者发生长时间剧烈胎动后突然停止，应及时前往医院检查。

4.产检无异常

怀孕期间，准妈妈需要经历三次验血检查和五次以上的B超检查。B超检查的内容包括：是不是宫内怀孕、NT有无异常、初筛排畸、胎位检查和产前预估。验血的主要目的是了解准妈妈贫血情况、糖耐量和胎儿可能感染的病毒。另外，准妈妈是高龄产妇或者怀的是多胞胎，还要验一下胎宝宝的DNA。

如果以上这些产检一切正常，说明宝宝很健康，不用过于担心。

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