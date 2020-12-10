我国生育率跌破警戒线！有人拒生，有人高龄求子，你的生育观是什么？

近日，民政部部长称总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。不少网友围观，很快#什么原因阻碍了你生娃# 这一话题上了热搜。大家快来康康哦~

中国已拉响人口警报

事情要从民政部部长李纪恒最近发表的一篇文章说起。他在文中称，目前，受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。

近年来，我国出生人口数量已经连续数年下降。出生率有多低，这里有官方数据：据国家统计局统计公报，2019年我国出生人口1465万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看，10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。

什么原因阻碍了你生娃？

形势确实不咋好，都已经全面放开二胎有几年了，大家的生育意愿还是比较低，生育率并不高，尤其是一二线城市。为什么会这样，网友们这样说：

连自己都养不好，怎么养娃啊~

要自由，不想被束缚！

没得兴趣，就是不愿意！

不是不想，只是没到时候。

养娃成本太高，呼吁国家补贴要跟上。

各种担心、焦虑，恐育！

我来到这个世界，不是为了生育！

养娃亚历山大，现实原因要考量。

实力不允许啊~

最大的问题是单身，然后生娃条件也不好。

也有网友表示，生育虽然辛苦，但看着孩子慢慢长大觉得一切都值得。

正确的生育观是什么？

在这之后，#正确的生育观#也上了热搜话题。来看大家的观点：

生娃是权利，无论是否行使都要对自己的选择负责。

不要为了生孩子而生孩子，还有养儿不防老！

不生育总比那些一时冲动就去生孩子的人负责多了。

每个女人都有选择生活不慎的自由，这一点无庸置喙。

生育是个人选择，和他人无关。

也有人享受生育这个过程，治愈了自己。

被质疑被老公和子宫绑架的钟丽缇在微博表示，“是我喜欢孩子，是无觉得爱一个人，进而想拥有一个共同孕育的生命体，女性的生育自由不应该由别人决定，所以我想说：我的未来还很长，我们也应当可以接受女性关于人生的更多可能性。”

热依扎近日突然自曝已当妈，并坦言“抑郁症我停了药。为了孩子，现在我康复了。是孩子帮助了我，我们彼此成就，真是十足的幸运。”

对于生育，大家怎么看呢？快留言说说你们的看法吧。

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