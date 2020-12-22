注意了！孩子BMI值低，会损害认知发展！

科学家指出，世界各国需要更重视孩子在儿童时期（包括学龄期至成年期）健康营养的需要，以帮助大脑的发展。相关研究的共同作者马吉德·埃扎蒂说，这种干预措施将帮助儿童长高，而不会过度增重。这些干预措施将根据具体情况而定，但从广义上讲应该是增加营养供应并减少营养食品成本的政策，因为这将有助于儿童长高而不会因身高而增加过多体重。

儿童体重指数较低会损害认知发展

Ezzati告诉记者：“这些举措包括为低收入家庭提供营养食品的食物券和免费的健康学校膳食计划，这些计划在新冠肺炎流行病期间特别有风险。”根据这项研究，撒哈拉以南非洲有六个世界十大出生体重低的国家，这一指标反映了智力低下的风险增加。研究人员评估学龄儿童身高和体重的变化，计算一种称为体重指数（BMI）的指标，该指标用于计算体重是否健康。

研究人员称，低BMI会损害认知发展，降低教育绩效以及后期工作效率。但高BMI会增加成年时残疾和过早死亡的风险，心理健康和教育结果不佳。

可以用BMI指标评估儿童营养状况

研究人员分析了2181项基于人口的研究数据，对200个国家和地区6500万5至19岁学龄儿童的身高和体重进行了测量。研究人员还采用统计方法估计1985年至2019年BMI的趋势。

“在许多撒哈拉以南非洲国家，儿童，特别是男孩的身高在过去几十年（1985至2019年）中已经停滞不前或减少，这对其他地区来说是一个显著的例外，”Ezzati说。

发表在柳叶刀上的研究报告称，中非共和国、乍得、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日尔和塞内加尔是2019年全球19岁男孩BMI较低的前十名国家之一。其他国家是孟加拉国、印度、尼泊尔和东帝汶。

研究报告说：“据我们所知，这项研究提出了世界各国学龄儿童和青少年身高的第一个可比估计值，并与BMI的估计值一起进行了评估。”

科学家呼吁：学校应给孩子提供营养食品

肯尼亚埃格顿大学人类营养系研究员兼讲师多萝西·米图基·蒙吉利亚（Dorothy Mituki Mungiria）说，研究表明，政策和方案应采用1960年代制定的生命过程养分法。她告诉记者：“重点应是针对处于特定生命阶段的人口群体：怀孕期间和新生儿童；儿童早期和晚期；青春期；成年期间；以及老年人的不同具体营养量、类型和种类，要强调生物需求。”

蒙吉利亚说，政策和方案主要针对孕妇和儿童。“教育机构应该提供营养食品，同时避免廉价和营养不良的食物选择。”

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