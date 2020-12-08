生娃时括约肌受伤，日后容易大便失禁

哥德堡大学的一项最新研究表明，在分娩期间，肛门括约肌受损的女性随后出现大便失禁和肠道气体泄漏的风险明显较高。 在瑞典，大多数婴儿出生时没有母婴并发症。轻度的阴道撕裂是比较常见的现象，但通常会自愈，或者伤口可以缝合而不会产生持久的不良影响。 然而，肛门周围的肌肉环（肛门括约肌）在分娩时也有可能会发生损伤。根据瑞典医学出生登记的最新统计数据，大约每20个妇女中就有一个在第一次分娩时肛门括约肌破裂。

这项研究分析了1992年至1998年期间7741名生育两个孩子的妇女的登记数据。这些信息与她们对一份关于大便失禁症状的问卷调查的回答相结合，如果这些妇女有目前的症状，这些症状在大约20年后，当她们50-60岁时，是如何影响她们的。

括约肌损伤致大便失禁的风险大大增加

这项发表在《美国妇产科杂志》上的研究结果显示，对于第一胎就受到括约肌损伤的女性来说，第二胎发生括约肌损伤的风险增加了三倍；而且，未来大便失禁的可能性随着受伤次数的增加而增加。

在两次阴道分娩中完全避免括约肌损伤的女性中，11.7%的人在20年后报告了某种程度的大便失禁。而其中一胎发生括约肌损伤的相应比例为23.8%，两胎均为36.1%。

严重的大便失禁也遵循着相似的模式：在没有括约肌损伤的妇女中，以及分别是在一次或两次分娩后导致括约肌损伤的相对应比例从1.8%到5.4%和9%。液体粪便和气体泄漏最为常见；严重的情况下，固体粪便也会泄漏。

防止分娩时括约肌损伤刻不容缓

“对于患有括约肌损伤、晚年有大便失禁的女性来说，很少有或没有有效的外科治疗方法，而且往往会导致长期的痛苦，从而导致社会孤立。防止括约肌损伤的相关措施刻不容缓。”负责这项研究的哥德堡大学Sahlgrenska学院妇产科研究员、波尔斯堡SödraÄlvsborg医院妇科医生Maria Gyhagen说。

尽管在没有已知危险因素的情况下也可能发生括约肌损伤，但在初产母亲、先前括约肌损伤后、在使用充满血气的吸盘和产钳辅助分娩期间、以及如果婴儿较大，则在先前剖宫产术后第一次阴道分娩时发生的可能性更大。同一研究小组先前的一项研究表明，在静脉输液分娩后大便失禁的风险增加。

Maria Gyhagen表示：“在这项研究中，我们已经能够确定括约肌损伤是如何与以后生活中的非自愿肠失禁相关，这一点以前曾被质疑过。医护人员在为受伤风险最高的准妈妈看诊时，必须考虑到这一点。”

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