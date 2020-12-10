新冠对儿童到底有没有杀伤力？最新研究给出了答案

世界上最大的一项针对医院感染新冠肺炎患者的研究显示，儿童和青少年患严重新冠肺炎或死于该病的可能性低于成人。但肥胖、黑人种族儿童和不满一个月的孩子患这种疾病并进入重症监护室的风险会增加。

这项研究还发现了严重炎症综合征的新症状，这显著增加了患有新冠肺炎儿童需要重症监护的风险。研究人员呼吁世界卫生组织对儿童多系统炎症综合征（MIS-C）的定义进行更新，以帮助医生识别出更多患有这种疾病的儿童，并改善他们的治疗方法。

年轻人因新冠肺炎住院的情况很少见

由爱丁堡大学和利物浦大学、伦敦帝国理工学院和格拉斯哥皇家儿童医院的研究人员领导的研究小组招募了651名年龄在19岁或19岁以下的儿童和年轻人，他们携带新冠肺炎病毒入院治疗。

这项研究由ISARIC4C领导，ISARIC4C是一个致力于预防呼吸系统疾病死亡的全球临床医生组织，涉及英格兰、威尔士和苏格兰的138家医院。ISARIC4C-COVID-19研究包括三分之二的住院患者。

研究结果表明，年轻人患新冠肺炎最终住院的情况很少见。在ISARIC研究中，他们只占不到1%的参与者。

儿童患新冠肺炎的死亡率较低

住院儿童的典型年龄是5岁。约42%的患者至少有一种其他的疾病，最常见的包括神经系统疾病和哮喘。

与成人死亡相比，死于新冠肺炎的儿童和年轻人总数相对较低，只有6人。

死亡的三名儿童是出生时有其他严重健康问题的新生儿。另外三个孩子的年龄在15至18岁之间，也有严重的健康问题。

大约18%的住院儿童和年轻人接受了重症监护。专家说，最有可能需要重症监护的儿童是1个月以下的儿童和10至14岁的儿童。与成人相似，肥胖和黑人种族也是危险因素。

患儿童多系统炎症孩子会出现新症状

这项研究还确定了52名患有儿童多系统炎症的患者。研究人员发现，这些孩子接受重症监护的可能性要高出5倍。

儿童多系统炎症患者的常见症状包括结膜炎、皮疹或胃肠道问题，如腹痛、呕吐和腹泻。

研究发现，儿童多系统炎症患儿出现了新的新冠肺炎症状，包括头痛、疲劳、肌肉酸痛和喉咙痛。

研究还发现，患有儿童多系统炎症的儿童血液中血小板的数量（血液中参与凝血的一种成分）比没有这种情况的儿童要低得多。

专家说，更不舒服的症状和血小板减少的综合征对于鉴别儿童多系统炎症患儿可能会变得很重要。

该研究对儿童多系统炎症有了新的了解

利物浦大学儿童健康和呼吸儿科顾问卡伦·森普尔（Calum Semple）教授说：“我们研究团队的辛勤工作促成了这份报告，这是对儿童和青少年中新冠肺炎和儿童多系统炎症的最大和最详细的描述。我们对儿童多系统炎症有了新的了解，这将有助于管理这种罕见但严重的情况。在我们的研究中，儿童只占英国所有新冠肺炎患者的一小部分，而且严重疾病非常罕见。”

格拉斯哥皇家儿童医院儿科传染病顾问路易莎·波洛克（Louisa Pollock）博士说：“随着孩子们重返学校，在冬季的几个月里，我们必须继续监测儿童体内的新冠肺炎病毒。”

“但是，尽管年轻人的总体风险较低，但肥胖和种族的额外风险与成年人共担。我们需要了解这一点，以及为什么极少的儿童患有炎症综合症。显然，目标是确保感染新冠肺炎病毒的每个人都得到最适当的治疗。”该研究结果发表在BMJ上。

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