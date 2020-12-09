有孩子后，家里乱得像“猪窝”？教你高效收纳

自从有了娃，保持家庭整洁就成了我的极限挑战，刚刚收拾好的房间能被孩子一秒破宫，愈发觉得自己住在了“猪窝”。

相信有很多宝妈跟我一样，有同样的烦恼。好在，我最近get了几招收纳大法，这就来分享给你们：

使用正确的收纳容器

什么样的收纳容器更实用？

透明收纳盒＞收纳篮＞纸箱＞抽屉＞带柜门的柜子＞收纳架！

把不带盖的收纳篮整整齐齐的放在架子上，孩子经常玩的玩具摆在收纳架较低的位置，孩子不常玩的玩具摆在收纳架较高的位置。需要大人陪同一起玩的玩具，要放在孩子无法看见的地方。

教会孩子遵守游戏规则

孩子年满一岁，你就可以告诉他玩玩具要在“工作台”上，也就是说玩具只能放在固定的垫子上玩耍。玩具玩过后要将它放回原处，才可以拿其他玩具去玩。

2岁左右是孩子的秩序敏感期，此时家长要重复性、强制性地去让孩子遵守规则，大家要抓住最佳的教育时机，让他养成良好的收纳习惯。

将玩具分类并增加收纳面积

从收纳角度来看，台面上能摆放多少物品是肉眼可见的，而柜子和箱子能收纳多少物品是根据体积计算的，因此，购买几个大箱子收纳孩子玩具很有必要。

但是，把全部玩具一股脑丢进箱子里也不合适。孩子想玩某一个玩具时，他可不会耐心地一件件去找，通常是拿出一个，发现不对就扔掉，然后再拿下一个。

这时，将玩具分类收纳就十分重要了。大家可以将孩子的玩具和物品，按照绘本类、积木类、拼图类、汽车类等进行分类，每一种分类分别放在不同的箱子里。请注意，盒子要稍大一些为好，方便孩子自己取出、放回。

大家需要注意的是，收纳容器一定要选择稳固的收纳柜和收纳架，以免孩子爬高或拉拽物品时发生倾倒引发意外。木质收纳容器要注意检查甲醛含量是否符合国家标准，保证孩子安全。收纳筐的透气性要好，不要完全密闭，也不要有可能掉落的装饰物或零部件。

有的家庭空间较小，几乎找不到的地方给孩子单独存放玩具。孩子身高较矮，可以将玩具放在写字台、餐桌下面，也可以用悬挂式收纳，挂在冰箱、空调等电器的侧面。

TIPS：适合收纳玩具的神器

1.玩具束口袋

束口袋可以直接摊开当玩具垫使用。把玩具全部放在束口袋中，直接把袋口一收就行，简直不要太方便！

2.透明收纳箱

透明收纳箱非常适合存放一些孩子不常玩的玩具，特别是一些买的过早的玩具。

最后提醒大家，孩子越小，玩具的更新速度越快，一定要学会断舍离，玩具该丢弃的就丢弃，该送人的赶紧送人！

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