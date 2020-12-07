给宝宝买哪款冬装最实用？现在知道还不晚

双11刚刚过去，双12又要来了，话说宝宝的冬装你都囤好了吗？是不是又踩雷了？话说，小孩子的衣服真的是太多了，连体衣，背带裤，卫衣，毛衣、大衣、羽绒服等等，那么到底哪些冬装才最实用呢？

今天育姐就凭借多年的经验，来跟大家盘点下最实用的几款冬装，赶紧加入购入车吧~

连体衣

连体衣是小月龄宝宝的必备衣服，它的主要优点是保暖全面，不用担心宝宝蹬踹而受凉生病。只要宝宝还在穿纸尿裤，穿连体衣就很合适。

宝宝的贴身内衣，推荐购买薄软透气款的连体衣，建议是系扣款，这个款式比拉链的更舒适，还不会磨伤宝宝娇嫩的皮肤。如果室内很暖和，可以让宝宝单穿侧系扣的薄款连体衣。如果搭配保暖款连体衣一起穿，选择中间系扣比较好。

保暖款连体衣选择侧系扣比较好，这样可以保护小肚肚，避免受凉生病。腿部系扣的连体衣虽然很好看，但最好不要给宝宝晚上穿，以免纸尿裤膨胀后将裆部的扣子撑开。还有，大一点的宝宝、胖宝宝同样不适合穿腿部系扣的连体衣。

如果是在家穿，不要选择包手包脚的款，以免妨碍宝宝探索世界。连体衣最好是开档款，除了把尿方便外，还能及时发现纸尿裤变化。

带宝宝外出，建议选择拉链款或裆部系扣款的连体衣，这样更换纸尿裤时很方便。另外，包脚款比连脚款更实用~

上衣

宝宝刚学会走路时，经常要爸爸妈妈抱，此时给他穿长款上衣比较合适。当父母抱起宝宝时，长款上衣不会“向上窜”，宝宝小肚子也就不会露出来，可以有效避免受凉生病。另外，学步期宝宝也可以穿长款上衣，这样他学步摔倒时可以起到缓冲作用，降低摔伤风险。

短款上衣的话，可以搭配背带裤，适合宝宝去户外那些冷热交替不明显的地方穿。如果带宝宝去逛商场，穿短款上衣就不如长款实用。但短款上衣携带方便，可以放在包里，等天黑气温降低时拿出来给宝宝套上。

另外，轻薄加绒款马甲最实用，是保暖神器，值得买~

下装

带会坐会爬宝宝出门时，大家可以让他穿背带裤。与连体衣相比，宝宝穿背带裤身体活动更自如。宝宝活泼好动，穿背带裤不会让肚子露在外面。而且背带裤可以一直让宝宝穿到学步期之后。

给宝宝买裤子，无论是保暖裤还是秋裤，都建议大家购买有一节护腰的款式。宝宝穿这种裤子在家活动十分舒服。

不建议给宝宝买硬质牛仔裤。牛仔裤虽然很好看，但宝宝穿得不舒服。另外，太厚的棉裤也不建议给宝宝穿。宝宝穿衣可以一层一层叠加，而不是把他裹成粽子。而且，太厚的棉裤宝宝穿脱起来十分不便。

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