“皮几乎被咬穿了！”同一天，3幼童在动物园接连被咬伤

别看小白兔可可爱爱，它们也是会咬人的！前段时间，3名不满3岁的幼儿在同一天同一地方先后被小白兔咬伤。

3幼童在同一家野生动物园被咬伤

事情发生南京金牛湖野生动物王国。据赵女士描述，当时他们一行人先是掏5元钱买了一袋胡萝卜条，后被工作人员要求戴手套但未说明为何这么做，才得以进入“兔兔乐园”。进园后，婆婆在旁守着，1岁半的儿子拿胡萝卜喂兔子。“我就一眼没注意到，兔子一嘴就把孩子戴的手套拽下来了。又上去一口，手指就被咬破了。”

之后，赵女士一家人跑到动物园门口，在医务室发现了另外两家人也遇到相同的情况，他们的小孩也都刚被兔子咬伤了手指。

孙女士家年仅6个月的女儿伤得最重，按家长说法皮肉几乎被咬穿了。他们刚从另一个喂养区出来，手里还有没喂完的食材，但在“兔兔乐园”门口仍被要求另买，只好花8元再买一份。孙女士的丈夫表示，工作人员没给手套和夹子。“孩子抱在我怀里，我才蹲下来，在喂左手边一只小白兔逗孩子，没想到右手边跑来一只小白兔，昂起头找食物，正好碰到女儿的右手，就吞进了嘴里。”

陈女士家2岁半的儿子伤情较轻，情况和赵女士家孩子差不多，也是手套被兔子咬掉了，当时左手手指就有点破皮。“兔子还要扑上来，被我用脚拨开了。”

事发后，园方在“兔兔乐园”的围栏外设置了不少提示，包括互动提醒：“请家长带好小朋友，温柔的动物也有脾气。”以及一张张贴的打印纸：“兔子会咬人。三周岁以下儿童不准进入。”

多大宝宝可以去幼儿园？

最好至少等宝宝2岁了再带去动物园。主要是因为这几个原因：

这么大的小朋友已经对宝宝产生浓厚的兴趣。基本上可以把现实中的动物和图片上看到的动物联系起来，可以进行对比辨认。而且，他们可以讲道理了，可以听从家长指挥。这个时候，宝宝到动物园可以满足他的好奇心和探索欲，锻炼他的观察力、记忆力和模仿能力，也可促进他的认知的发展。

但是个人建议，如果条件允许，最好选择正规大型户外动物园，并尽量避免带比较年幼的宝宝去看动物表演。想要孩子珍爱生命，那就要让宝宝从尊重生命开始。再说，我们带娃去动物园是为了让他认知这个世界，认识大自然以及其中的动物，而不是为了让他以为「动物是一种取乐的工具」。

带娃去动物园携带装备建议

奶瓶、奶粉(奶粉格)、米粉等辅食(小饼干、切块水果)、餐具、宝宝水杯、保温杯、饭兜、宝宝免洗消毒液和口罩……这些是常备的，具体的再说说：

△ 衣物

想要宝宝穿得舒适、健康，材质上，遵循“内薄软、中保暖、外防风”；款式上，“内贴身、中宽松、外收口”；部位上，“顾两头、腿要厚、腰别露”。最好多带一套干净的衣服，方便需要时替换。

△ 食物

宝宝的水壶，以及常温水和热水各一瓶。宝宝吃的水果、点心、辅食或做好的正餐都带好。

△ 用品

纸尿裤若干，口水巾、隔汗巾至少各带一条，湿巾、纸巾也别忘了。如果方便的话，可以带上腰凳或婴儿车，这样宝宝走不动时就不用一直抱着了。还有，特殊时期，大家要注意做好防护，免洗消毒液和口罩不能少。

△ 药物

除了碘伏棉签、创可贴，驱蚊水或消毒药水也最好备着。虽然天冷了，但还是有蚊虫叮咬的可能。

带娃去动物园的注意事项

☛ 全程在宝宝身边

年幼的宝宝在家长身边才足够安全，而大一点的宝宝乱跑容易出危险，也容易因为人多或者其他因素而走失。

☛ 不要离动物太近

这里指的是所有的动物哦~像禽类动物身上那些细小绒毛，可能引起宝宝的上呼吸道疾病和过敏。然后动物们的清洁卫生如果没做好，身上会带有细菌。再有，靠大型动物太近容易掉落，或者惊吓到宝宝。

☛ 拍照、合影要留心

现在，不少动物园有与动物合影的项目，建议慎选，特别是大型凶猛的动物。给动物拍照要关掉闪光灯，切记这一点!以免伤害动物和宝宝的眼睛，以及避免引起动物受惊发狂。

☛ 不要随意投食

主要是2方面考虑：其一，投食会造成动物疾病甚至死亡；其二，投食这一行为意味着与动物的近距离接触，存在很大的危险性。

☛ 别过分逗弄动物

这是为了大家的安全着想。毕竟动物不同于人类，一旦出现应激反应往往让人措手不及，很可能发生意外伤害。所以，请以身作则，不要去触摸、打逗、惊吓、追赶动物，隔着玻璃窗观赏动物时也不能任由宝宝拍打玻璃。

☛ 切勿私自离开游览车或私家车

一般，开放性的野生动物区都有隔离带，或者隔离车，一定要严守规则。不管大家是乘坐游览车还是自驾游，请勿将头和手伸出车外，开窗投喂，更不能擅自下车，或者试图越过隔离带，以免产生无法处理的后果。

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