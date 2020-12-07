避免脐带绕颈，这几件事千万别做！

说到脐带绕颈，准妈妈大多会非常紧张，那么，准妈妈在孕期要怎么避免胎儿脐带绕颈呢？赶紧来学学：

1.不要随便摸肚子

不管胎儿有没有动，有的孕妈总是下意识地去摸自己的肚子。但就是这种的普通动作，会导致胎儿绕颈。孕后期胎儿感知能力变强，妈妈在摸肚子时，胎儿会根据妈妈摸肚子的轨迹进行活动。胎儿活动动作越大，越容易造成脐带绕颈。因此，孕晚期，大家要减少摸肚子的行为，可以给胎儿听听音乐或是给胎儿讲故事。

2.控制好体内糖分摄入

大家在孕期要少吃甜食。如果孕期吃太多甜食，体内糖分也会随之增加，血液里面的胰岛素也会随之增加，进而患上妊娠糖尿病。一旦出现这种情况，胎儿血液浓度增加，导致排尿次数也变多。多余水分进入羊水中，当羊水增多时，胎儿活动范围变大，这也会造成脐带绕颈。为防止发生这种情况，大家在孕期还是少吃糖的好。

3.合理运动，不要做重活

有的准妈妈在怀孕后也闲不下来，喜欢做家务，有的甚至做些剧烈运动。这些剧烈运动很容易造成胎儿脐带绕颈。因此，大家在孕期要合理运动，不要总是做弯腰或是提重物，以免这些动作造成胎儿在子宫里的位置发生变化。

4.不要总熬夜

很多孕妈在怀孕前就喜欢熬夜，怀孕后依旧如此。这不仅会影响自己的睡眠质量，还会影响胎儿正常发育。妈妈睡眠不佳，胎儿会变得兴奋，会做些小动作，极易增加胎儿脐带绕颈风险。

而且，如果准妈妈睡姿不正确，也会造成脐带绕颈。大家在孕期除了要养成好的睡眠习惯外，最好采用左侧卧睡姿，避免胎儿脐带绕颈。

TIPS：

一旦被查出胎儿脐带绕颈后，大家要学会数胎动。如果发现胎儿胎动异常，应及时去医院检查，以免胎儿窒息。有条件的家庭可以买个胎心仪检测胎心，随时了解胎儿情况。另外，在怀孕期间，不要做剧烈运动，更不要熬夜。

孕期大家要学会放松自己，不要给自己太大压力，适当深呼吸。提醒大家，一般脐带绕颈都能自行解开，顺利分娩，也无需过于担心。

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