送娃上幼儿园，这些行为千万不能有！

有的父母担心宝宝不能适应幼儿园的生活，常常会做出一些“小动作”。但这些小动作不仅不能缓解宝宝的不适应感，还会还让他变得焦虑。大家赶紧来了解一下吧。

1.心太软

宝宝一哭闹，有的父母就很心疼，最后不送其去幼儿园了。这样做会让宝宝认为，只要自己哭闹就可以不去幼儿园，慢慢养成依赖、逃避困难的习惯。因此，不管宝宝再怎么哭闹，大家都要坚持原则，态度不要改变。

2.躲在教室外偷偷看

很多父母送完宝宝后，担心老师不能照顾好就偷偷躲在教室外面看。家长这种做法尽管是担心孩子，但也说明父母不信任幼儿园。如果宝宝发现了父母，以后更加不愿去幼儿园了。因此，这种事就不要做了，平时也不要说幼儿园或是老师的不是，多跟宝宝交流在幼儿园发生的趣事，让其对幼儿园产生好感。

3.帮宝宝抢玩具

有的父母习惯帮孩子抢玩具，这样虽然能让孩子开心，但却是不好的示范。孩子会认为，自己喜欢的就要不择手段得到，变得自私霸道。

大家在平时应该培养孩子分享意识，让他们学会跟小朋友分享交换自己的玩具，从而获得更多的快乐，同时和他人打成一片，长大后在人际交往方面表现得更出色。

4.偷偷离开幼儿园

送完宝宝后，有的家长会趁着宝宝不注意偷偷离开，这非常不明智。一开始宝宝还在跟爸爸妈妈有说有笑，一转身父母不在了心里会产生落差，认为父母不爱自己抛弃自己了，自然就会哭闹起来。因此，大家要认真跟宝宝告别，好好安抚宝宝的情绪，跟他解释清楚，自己只是去上班，晚上就会接他回家。

5.反复叮嘱老师好好照顾宝宝

有的父母担心宝宝在幼儿园受欺负或吃不好，就反复叮嘱老师，希望其能好好照顾孩子。这样做并不好。宝宝进入幼儿园就是为了学会融入新的环境，学习如何交朋友，如何与别人相处，如何照顾自己。老师在这个过程中会起到引导协调作用，教会孩子如何自理。

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