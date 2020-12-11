孩子不吃早餐，当心高血压找上门

高血压很难被发现，这就是为什么高血压被认为是影响人群的主要“无声疾病”之一。瓦伦西亚CEU Cardenal Herrera 大学（CEU UCH）的研究人员在青少年中进行了一项研究，该研究刚刚发表在《科学报告》杂志上。结果中最值得注意的是，14.8%的瓦伦西亚青年人患有高血压，而且男孩的患病率是女孩的两倍。此外，研究还发现，根据腰围与身高的比例，这些年轻人中几乎有三分之一超重。

腰围与身高比（WHtR）与血压的关系

这项研究是对来自瓦伦西亚社区15所学校和高中的4402名11至18岁的青少年进行了数据分析。这些年轻人填写了与体育活动有关的生活习惯和他们对地中海饮食的坚持程度的问卷调查。他们还测量了血压、体重、身高和腰围。“尽管体重指数（BMI）通常被认为是一个很好的健康预测因素，但我们发现在这些年龄段，腰围与身高比（WHtR）与血压的关系更好，而且更容易测量，”研究的作者说。

此外，他们的研究还表明，与成年高血压相关的危险因素不会在青年人的心血管系统上留下明显的迹象，包括家族史、低水平的体育活动或饮食习惯，这些都不是地中海饮食的一部分。

青少年应改掉不吃早餐的坏习惯

研究报告的作者说：“观察到的对青少年高血压影响最大的可调整因素是腰高比、体重指数和不吃早餐的坏习惯。”

研究人员写道：“这项研究的目的不仅是评估巴伦西亚青少年中高血压的患病率，还研究其与高血压心血管疾病相关的其他危险因素之间的关系，以提高我们对公共卫生的认识，并为健康饮食提供建议。”研究结果强调了在家庭和教育中心的年轻人中促进自我照顾的重要性，因为他们经历了许多变化，并且不断暴露出风险因素。这项研究证实了适当监测这些因素以及健康生活方式的重要性。

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