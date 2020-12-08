孩子身体好不好，看脸色就一目了然！

中医常说要“望闻问切”，“望”指的就是最先看到的健康印象。而孩子的肤色大多由遗传基因决定，有的皮肤偏黑，有的皮肤偏黄，这都是正常现象，但只要孩子脸色红润有光泽，皮肤有弹性，那么多是健康的。

如果孩子的脸色出现以下几个问题，那么就要小心了，可能是身体出现了问题！

发红

孩子两侧脸颊发红，有可能是痰淤、风热、内热等引起，也有可能是过敏、皮炎造成。但是，这两种红颜色是不同的。

正确的护理方法：

孩子脸色发红，大家要给他多喝水，额外补充水分。风热比风寒更容易让身体缺水，如果孩子嘴唇脱皮、眼窝凹陷、皮肤干燥，应给他喝“口服补液盐”。如果孩子低烧烧得神志不清或者发烧时体温大于38.5℃，应及时带他去医院就诊。

在饮食上，不要给孩子吃甜粘、油腻食物，也不要给他吃海鲜等发物。可以给孩子吃红豆、绿豆汤、葱姜类汤水等。

发白

孩子脸色惨白，主要是身体虚寒引起的。孩子手脚冰凉则是阳气不足的虚寒表现。

正确的护理方法：

经常带孩子到户外活动，不要只是晒晒太阳，大家要陪孩子多跑一跑，运动越多身体越健康。在饮食上，让孩子多吃大白菜和白萝卜有助于改善这种情况。

发黑

孩子大病初愈时脸色常常会发黑，这主要是血液循环不畅造成的。与脸色苍白相比，脸色发黑更为严重，说明身体淤堵更为突出。

正确的护理方法：

给孩子喝温热的红枣姜水可以促进血液循环，改善这种情况。还有，建议给孩子的手脚做一做按摩推拿，有助于四肢末梢的血液循环。

发青

中医认为，孩子受风寒或惊吓时，体内阳气被“外邪”束缚住，不能通过血液循环达到体表，导致皮肤黯淡无光。另外，孩子因“积食”出现发烧症状，同样会导致脸色发青。

正确的护理方法：

让孩子喝温水，不吃生冷、冰凉、不易消化的食物，可以煮一锅米汤给他喝。

让孩子少剧烈运动，带孩子多玩益智游戏、看看绘本等等。

发黄

孩子有贫血、食欲不振、虚弱等病症时，会使身体缺乏营养，进而导致脸色发黄。另外，如果患有严重肝病时，脸色也会发黄。

正确的护理方法：

不要采用填鸭式的喂食方法，要让孩子有饥饿感。孩子吃饭知道自己吃没吃饱，强行喂食只会让孩子身体越来越差。吃完饭后，要让孩子适当活动一会再睡觉，不要让他吃饱了就睡。

用炒大米煮水给孩子喝，或者让孩子喝山楂水，都是很好的开胃方法。

孩子脸色出现以上五种情况，大多不是疾病导致的，只是体质不一样。尽管中医理论有可取之处，但建议大家不要给孩子服用汤剂或复方中药制剂，能用食疗解决问题就不要吃中药。

TIPS：让孩子保持健康的四个小妙招

1.让孩子少吃生冷、油炸食物。孩子3岁前不能吃冰冷、油炸食物，做菜时少用辛辣调味料。

2.给孩子穿纯棉透气的衣服，不要过于厚重，采用洋葱穿衣法。

3.经常带孩子到户外晒太阳，每天让他在户外活动两小时以上。

4.保证孩子充足睡眠，让他养成早睡早起的好习惯，不要熬夜。

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