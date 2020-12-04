含氟牙膏会致癌？还能给宝宝用吗

你知道吗？有统计表明，6岁以下宝宝龋齿患病率竟高达70%！

所以，给宝宝刷牙real重要！那么什么时候给宝宝刷牙呢？并不是从萌牙期开始哦，而是从出生后就开始培养清洁口腔的好习惯。

3岁以下宝宝模仿能力强，大家可以用硅胶牙刷给宝宝刷牙，等宝宝学会后可以让他自己刷牙。很多妈妈都知道含氟牙膏好，但最近网上流传，含氟牙膏会致癌。这，还能给宝宝用吗？今天我们就宝宝刷牙的一系列问题，来跟大家好好说一说：

宝宝刷牙一定要用牙膏吗？

给宝宝刷牙，建议用牙膏。因为牙膏具有很强的清洁能力，能够将牙缝中的残渣彻底清洁干净，并且对牙周病和龋齿有很好的预防作用。另外，有的牙膏还有美白功效，可以提高孩子的颜值哦~

含氟牙膏致癌不能用？

谣言本谣了，美国儿科学会推荐6岁以上宝宝使用含氟牙膏，但对6岁以下宝宝没有特别说明。含氟牙膏具有预防龋齿作用，只要不是一次吞服过多，是不会伤害到身体的。年龄较小宝宝刷牙时，大家要在一旁陪护并监督。对于0-3岁宝宝，每次使用米粒大小的牙膏就可以了，3岁以上宝宝牙刷，牙膏用量不要超过黄豆大小。

甜味牙膏会损伤牙齿吗？

可能有的宝妈会问：宝宝吃糖容易蛀牙，为何有的儿童牙膏是甜的？这种牙膏会损害宝宝牙齿健康吗？

其实，儿童牙膏大多使用木糖醇作为甜味剂，含有木糖醇的牙膏同样具备防蛀效果。

宝宝刷牙后不把牙膏吐出来会怎么样？

只要按照推荐量给宝宝使用牙膏，就是安全的，即使宝宝不慎将牙膏吞进腹中也没有关系。建议大家用饮用水教宝宝刷牙，并且教会宝宝如何将漱口的水吐出来。宝宝年纪小，可以让他低头张嘴，水就自然流出来了；大一点的宝宝就能自己控制了。

泡沫较多的牙膏是不是更好？

油皮星人往往喜欢泡沫多的洗面奶，认为清洁力度强，但牙膏并非如此。儿童牙膏大多是设计为没有泡沫或泡沫较少的那种，这类牙膏在减少使用添加剂的同时，并不会影响清洁力。要知道，宝宝很难把牙膏吐出来，嘴里泡沫泡沫太多会让他感到不舒服，甚至会呛咳。

可以给宝宝用成人牙膏吗？

成人牙膏很多都是薄荷味的，比较刺激，会让孩子对刷牙产生抗拒心理。而儿童牙膏大多是水果味的，宝宝更容易接受。因此，不要给宝宝使用成人牙膏。

tips：孩子刷牙的注意事项

1.时间不能过短

一些孩子在刷牙的时候，只是为了应付父母的检查，因此刷牙时间很短。这种做法是错误的，刷牙时间太短，就不能好好清洁口腔。一般来说，刷牙时间不能少于两分钟。

2.不能横着刷牙

根据调查发现，我国有85%的人都习惯横着刷牙，可想而知，他们教育孩子也是横着刷牙。但是需要注意的是，横着刷牙是错误的刷牙方式，它不仅不能够有效清除牙缝间的污垢，还容易损害牙龈。孩子长久横着刷牙，经常有牙齿酸痛、牙龈出血的情况发生。

3.不能太过用力

很多孩子在刷牙时用力过大，认为只要用力了就能把牙齿刷干净。这种做法同样不可取，太过用力刷牙，只会损害牙齿，起不到其他有效效果。

4.别用过冷的水漱口

孩子的牙齿还比较娇嫩，如果用太过冰凉的水漱口，会非常不适，同时还可能缩短牙齿的寿命。一般来说，漱口的水温应控制在30℃-36℃。

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