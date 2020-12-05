早孕反应来袭！缓解方法赶紧学起来

得知自己怀孕，准妈妈都会很开心。但怀孕初期由于体内激素产生变化，又会让准妈妈出现不同程度的早孕反应，比如恶心、头晕等。其实，大家只要选择好的方法就能缓解早孕反应，赶紧来了解一下吧。

1.充足的睡眠

孕初期大家会感觉到累，总是想要睡觉。这时候一定要保证充足的睡眠，这对准妈妈的身体健康和胎儿的发育都是非常重要的。即使孕妈在工作，也要适当休息，保证血压都处于稳定状态。

2.及时补充维生素B6

孕早期由于早孕反应，准妈妈会有晨吐的表现，这对饮食造成不小的影响，同时，身体也容易出现营养不良的情况。因此，大家需要及时补充维生素B6，它能很好的缓解孕吐反应。但服用维生素B6最好是在医生指导下进行，如果服用不当会影响胎儿成长发育。

3.放慢做事速度

孕早期，由于胎儿还不是很稳定，大家做什么事情都要非常小心。当出现恶心头晕症状时，应及时放慢做事的速度，在早上起来时更是如此。经过一整夜的休整，身体机能还没有完全恢复，在起床或是站起来时动作要放慢。

4.保持饮食均衡

孕期胎儿所需的营养都是通过母体获得的。如果孕期大家饮食不均衡，摄入营养不足将会出现头晕恶心表现。因此，大家在孕期需摄入均衡营养，及时补充身体所需的蛋白质，除此之外，大家还需要及时补铁，多吃富含叶酸的食物。

5.少食多餐

孕早期出现恶心呕吐等早孕反应，准妈妈会变得没有胃口。但为了给胎儿提供充足全面的营养，建议大家少食多餐，让食物充分消化，方便身体对营养的吸收利用。不要暴饮暴食，否则不仅会对身体造成负担还会影响胎儿生长发育。

孕早期，准妈妈会出现不同程度的不适症状，但通常不会持续太长时间。在此期间，大家要保持冷静，积极面对并及时作出调整。平时要少食多餐，多喝水，不吃油腻食物，不要暴饮暴食，不要接触易让自己恶心的东西。另外，一恶灵保证充足的睡眠。

另外，怀孕期间大家保持平静心态，放松心情，不要给自己太大压力，记得定期去医院产检哦~

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