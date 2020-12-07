天气转凉，晚上给娃保暖要这样做

现在天气转凉了，孩子晚上睡觉容易受凉生病，大家一定要做好保暖工作。今天就给大家科普一下宝宝晚上睡觉正确的保暖姿势，赶紧来瞧一瞧~

宝宝生病着凉，主要原因有这些

1.被子过于单薄

晚上睡觉时如果给孩子盖的被子比较单薄，或是直接盖个肚子，这就容易导致宝宝着凉生病。

2.穿厚衣服睡觉

有些家长担心孩子晚上睡觉踢被子，而自己又不能一直盯着，所以就索性给他们穿很多衣服睡觉，其实这种做法并不可取。孩子穿的太多就容易出汗，起床后就容易着凉。

3.穿着袜子睡觉

手脚处在肢体末端，血液循环较慢，摸上去比较凉，所以很多父母在孩子睡觉时就给他们穿上袜子。虽然是好意，但却影响孩子的休息。由于穿上袜子，脚底板容易出汗导致他们不舒服，睡觉时变得烦躁睡不安稳。

怎么护理，宝宝才不会受凉生病

晚上，大家千万不要因为担心宝宝着凉而给其盖过厚的被子。被子过厚，宝宝翻身比较困难，也容易出汗，造成不适，反而造成宝宝生病。如果担心宝宝着凉，可以试试睡袋，此外宝宝贴身衣物最好是柔软棉质透气性好的，这样宝宝才会舒服，安然入睡。

此外，天气寒冷，大家除了要及时给宝宝增减衣物外，还要带孩子去户外走走锻炼身体。母乳喂养的宝宝，大家要保证营养均衡摄入，给他补充钙铁等元素。对于已经吃辅食的宝宝，要做好营养搭配，多给孩子吃些鱼肉虾肉补充蛋白质，让宝宝变得更加强壮。

日常生活中，大家还要注意锻炼宝宝身体，让他合理做一些运动。比如带宝宝外出时，不要总是抱着宝宝，可以让宝宝自己走，这样可以锻炼身体，提高他们的抵抗力。

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