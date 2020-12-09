剖腹产后如何回满状态？做到这几点轻松达成！

十月怀胎终于卸货了，不少新妈妈总想着快速恢复到孕前状态。其实，产后一定要静下心来，慢慢恢复，坐好月子，尤其是剖腹产妈妈。那么，剖腹产后该如何恢复自身状态呢？赶紧来看看吧~

剖腹产后妈妈怎么科学坐月子？

1.术后保养

剖腹产后，新妈妈需平躺在床上（4-6h），24小时内不能吃任何东西，1天之后可以吃些流质食物，3天以后就能下床。

一般而言，妈妈产后7天就可以拆线，但具体还是要看妈妈具体的身体情况。大家不能总是躺在床上，要下床走动。

2室内通风换气

月子期间，除了要做好保暖工作外，但也要开窗换气，保持室内空气流通，以免病菌积聚在室内。先将所在房间门窗关好，开其他的房间门窗。半小时后，将门窗关好，再将卧室门打开，保持室内空气流通。另外，室内温度保持在24-26度左右，湿度在60%为宜。

3.保证营养

哺乳期，妈妈需要摄入足够营养以满足宝宝对母乳对营养的需求。大家要多吃新鲜蔬果，不吃寒凉辛辣刺激性食物。多喝牛奶、清淡的汤水为好。

4.注意个人卫生

生完孩子后身体比较虚弱，容易出汗，这时要及时换衣服，保持身体干燥，大家需勤换内衣。恶露未排除干净前，要经常更换卫生巾，洗澡时最好使用淋浴，保证私处卫生。

剖腹产后如何恢复身材？

1.科学合理饮食

妈妈哺乳、恢复身材都需要营养。因此，在饮食上大家要合理搭配，保证营养均衡，不可暴饮暴食。高脂、高热量、油炸食物都不可以吃。汤水可以喝，但不可太过油腻。

2.适当运动

剖腹产后，有的妈妈躺在床上不愿下床活动，这不利于身体恢复。因此，伤口愈合差不多时妈妈可以适当做些简单的运动，比如瑜伽。丈夫也可以给帮忙按摩腿部。

3.坚持母乳喂养

想要瘦身，大家一定要坚持母乳喂养。母乳在分泌过程中会消耗大量热量，不仅能瘦身，还能给宝宝补充营养，真是一举两得。

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