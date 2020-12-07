哄娃入睡，这几种方法别用，危害多!

哄娃入睡看似简单，但却需要一定的技术。如果方法不对，甚至将影响宝宝正常生长发育。生活中，很多妈妈在哄宝宝入睡时会犯错，大家快来看看自己有没有躺枪：

1.搂着宝宝睡觉

很多宝妈担心宝宝在睡觉中发生意外，所以就搂着其睡觉，但这样反而增加发生意外风险。搂着睡觉，宝宝很难呼吸道新鲜空气，吸入的多是被污染的空气，很容易生病。同时也会让宝宝养成睁眼就吃奶的坏习惯，影响宝宝食欲与消化功能。

搂着宝宝睡觉不仅限制了宝宝活动，还会影响宝宝血液循环，如果妈妈睡得过熟，奶头堵住了宝宝鼻孔，易引发窒息危险。

2.用玩具陪宝宝睡觉

宝宝出生后，大家就应该培养他独自入睡的习惯。宝宝月龄小，很多妈妈为了哄他入睡常常会在床上放一些玩具陪他。其实这样做很危险，很容易造成宝宝窒息。另外，妈妈长期陪宝宝睡觉，会让宝宝产生恋母情结，对身心发展十分不利。宝宝一岁后，大家就要开始培养他独睡意识，此时宝宝容易接受。

3.宝宝蒙着头睡

冬季气温较低，为了让宝宝感觉暖和，妈妈会任由蒙着头睡觉。但这里要提醒大家，蒙头睡不利于宝宝的健康。冬天被窝温度较高，而宝宝新陈代谢旺盛，极易引发闷热综合症，导致宝宝满头大汗，甚至发生虚脱。

4.俯睡

国外专家研究显示，宝宝猝死与睡觉姿势有一定关系，其中趴着睡觉最容易引发猝死。宝宝还小，不会自己翻身，不能自己把堵住口鼻的障碍物移开，易导致呼吸受阻；宝宝消化器官还没有发育完全，若胃蠕动、胃内压过高时，食物反流，堵塞呼吸道，容易引发猝死。宝宝睡觉最好是仰卧，这样能保持呼吸顺畅，从而避免发生意外。

TIPS：



在哄宝宝入睡时，大家要避免上面这几种做法，以免导致宝宝窒息。在哄宝宝睡觉时，要让其平躺，不要蒙着头睡觉，也不要开着灯睡觉。应鼓励宝宝单独睡觉，培养他们独立睡觉的习惯，这不仅能解决宝宝入睡难问题，对以后身心健康发展也很有帮助。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)