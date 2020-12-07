你们要的零难度牛奶吐司来了，快来试试吧

松软好吃的大吐司不用去面包店超市买了，自己在家就能做，自己做的原料看得见，添加，妈妈更能放心给宝宝吃。晚上烤一个，早起热个牛奶把它当早餐非常完美。制作步骤简单容易，烘焙新手一定要试试，很容易成功。

原料：

高筋粉300克，黄油45克，纯牛奶195克，酵母3克，盐3克，白糖30克。

步骤：

1.在锅中放入酵母，高筋粉，纯牛奶，白糖，盐，启动米博多功能自动烹饪机，揉面 3分钟。

2.放入软化好的黄油，揉面3分钟。取出面团揉到表面光滑，放入容器蒙上保鲜膜，放入烤箱发酵到两倍大，取出分成四份，擀成牛舌状卷起来。放入吐司模具中，发酵到9分满。

3.烤箱165度预热，165度烤40分钟。取出模具倒扣在烤架上放凉脱模即可。

心得：

1.如果想做四四方方的砖型吐司可以在烤的时候把模具的盖子盖好，要做山型的就不用管它了。让它自己膨胀就好。

2.吐司二发到模具九分满就好。发酵过头的面包不好吃。

3.如果喜欢颜色浅一点的，可以把烤箱温度再调低10度。

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