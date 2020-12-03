荒唐！18岁高中生娶14岁初中生，无知的父母到底有多可怕？

近日，网曝广东汕头潮阳区一18岁高中生，迎娶一名14岁的女初中生。

视频中两个孩子正在吃饭，桌上除了有丰盛的饭菜。还有正在燃烧的红烛，以及刺眼的“红双喜”。

根据当地政府部门的回应得知，当事男女属于自由恋爱，男方17周岁，已退学，女方13周岁，已休学并住在男方家里。

因双方父母法治观念淡薄，所以于11月26日为两个孩子，按照农村风俗举行了婚礼，但没去民政部门申请婚姻登记。

在微博上，该话题也迅速登上热门榜，引发无数网友的好奇。

根据我国婚姻法规定，男子法定结婚年龄为22周岁，女孩不得早于20周岁。而这对新人均未达到法定结婚年龄。

即使不到法定结婚年龄，但女方只有13周岁，这未免也有点太夸张了吧？

评论区，还有不少网友爆料，说这种现象在很多农村地区并不少见。有些孩子初中辍学回家后，很快就结婚了。

what？初中辍学？结婚？

要知道，我国法律明确规定，故意与不满14周岁的幼女发生关系的行为，无论女方自不自愿，都属于强奸。

目前，有关部门已经对双方家长进行了法制教育，并责令女方回归原家庭，由父母继续履行监护职责。

此外，家长还要对两个孩子进行心理疏导，引导他们树立正确的婚姻观，并继续完成学业。

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早婚，将危害孩子的一生

说实话，我们都是从懵懂的青春期走过来的。

处在花季雨季的少男，以及豆蔻年华的少女，对异性萌生爱意是再正常不过的事了。但双方父母没有加以正确引导，反而让衙门直接办婚礼，真的是愚蠢至极！

十几岁的孩子，正是读书的黄金年龄，却过早承受了与年龄完全不匹配的人生。这，将会给他们不成熟的身体和心理，带来难以想象的伤害。

新闻中两个孩子因为早婚双双辍学，这种“婚姻”经历，迟早会因为他们性格和心理的不稳定，而发生各种危机。

当然，如果不强加制止，将来还有可能出现各种早育问题。

对于十三四的少女来说，早婚早育将严重影响自己和胎儿的身体健康。即使孩子出生正常，他们也无法承担下一代的抚养和教育责任。

02

别打着爱的旗号，去伤害

别说孩子是“自由恋爱”，只有十几岁的孩子，真的明白婚姻的意义吗？他们自己都是个孩子，又怎么可能承担起责任呢？

有人说，也许，家长的出发点是“好的”，想让孩子尽早成家立业。

但这种畸形婚姻，迟早会因为孩子的不成熟而失控，最后甚至分崩离析，给当事人造成一辈子无法磨灭的心理影响。从这一点来看，他们真的是不配为人父母！

对此，当地政府解释说，是孩子的父母法治观念淡薄，所以到出现这种闹剧。真的很难想象，在这个四通八达的信息化时代，居然有父母傻到这种地步？

当然，也有可能两方家长明知故犯。毕竟有些落后地区，就是提倡早婚早育。很多父母，也只是尽早想让孩子完成终身大事。

03

为什么会出现早婚的现象？

1.家长缺乏远见

从网上曝出的视频来看，男孩子吃得比较自在，但女孩却稚气未脱，甚至有些手足无措。

都说父母是孩子的第一任老师，但不管孩子的意愿如何，作为父母，首先应该明白是非对错。

就当前来说，家长最应该关注的是孩子的健康和学习成绩，此外，还应注重他们的心理、情感、责任和爱心的培养，绝不能拿他们的一辈子来开玩笑。

2.地区陋习影响

在中国不少偏远农村和山区，城乡之间的经济收入、文化娱乐、教育设施等差异较大，他们依然用保守愚昧的思想来对待孩子的成长。

其实，不到法定年龄结婚的孩子屡见不鲜。但像新闻中这对年轻的“夫妻”，尤其是女孩子这么小就结婚的，还是很少见的。

也有网友表示，很多地方民风传统，如果女孩子不慎意外怀孕，双方就先举行婚礼，等到了法定年龄再领证。

在他们的意识中，压根没有法定结婚年龄的概念。只要通知双方亲友参加酒席，就算成婚了，根本不在乎是否合法。

3.缺乏科学法制教育

18岁高中生迎娶14岁初中生这一闹剧，既与当今文明社会格格不入，又与婚姻法、义务教育法背道而驰。

安排两个还没成年的孩子结婚，除了反应了当地一些农民对法的意识淡薄，还严重危害了未成年人的身心健康。

说实话，在现代文明高速发展的当下，不良的乡土习俗依然根深蒂固，很多家长依然还按老一辈的陋习来做事，实在是让人匪夷所思。

婚姻，意味着两人开始承担起家庭责任。

十几岁的孩子，对婚姻还没有具体的概念，就莫名其妙的“结了婚”。这，到底是孩子自己的选择，还是被别人安排了未来？

虽然具体情况我们无法知道，但不可否认的是，这既不利于未成年人健康成长，又有损公序良俗。而且，双方父母负有不可推卸的责任。

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