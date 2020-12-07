孕检中的空腹抽血，真的连水都不给喝？真相跟你想的不一样

众所周知，孕检中有一项是空腹抽血，这可让不少孕妈咪头疼了，一个身子本身就要承担2个人，这一大早的连水都不给喝，多难受啊！

这，，，恐怕你是对“空腹抽血”有什么误解！今天我们就来给大家做一个科普，接着往下看：

♦ 为何需要空腹抽血化验？

进食后，食物中的一些营养成分会进入到血液中，影响到抽血化验的结果。比如说，吃了糖分或碳水化合物，血糖会上升；吃了含有蛋白质的食物后，肝功能中的转氨酶升高；吃了嘌呤含量高的食物，血液中尿酸含量会增高。

♦ 所有的验血检查都要空腹吗？

并不是所有的验血检查都要空腹。就拿血常规来说，短期内进食并不会对化验数据产生非常明显的影响。HCG检测的目的是对孕激素的判定，吃了早饭也不会对化验结果造成干扰。

如果抽血化验血糖、血脂、肾功能、肝功能、糖耐量，则需要空腹。

♦ 空腹是不是连水都不可以喝？

早上起床后不喝水真的是太难受了，特别是对准妈妈而言。其实，早晨起床后喝100毫升以内的白开水润润喉咙，是不会影响验血结果的。请注意，喝的水只能是白开水哦~如果大家早晨起床后有喝豆浆、喝茶、喝咖啡的习惯，抽血当天就不能喝。

♦ 空腹要距离上次进食多长时间？

如果只是单纯的抽血化验，距离上次进食6-8小时就可以了。一般而言，医生会要求空腹抽血的前一天晚上不要暴饮暴食，不要熬夜。也就是说，体检前一天晚上6点左右吃晚饭，甚至10点左右吃宵夜，都不会有什么影响。

♦ 吃过早饭，下午去抽血化验可以吗？

刚才说过，空腹进食的时间是8小时。可能有人会问：早上7点吃早餐，中午不吃饭，然后下午3点后去抽血可以不可以？

不可以！人体一晚上的新陈代谢速度是基础代谢率，而白天活动对新陈代谢的影响和晚上是不一样的，所以为了获得准确的对比结果，不要下午抽血。

♦ 为何要频繁抽血检查，上次的检查结果不行吗？

前不久刚刚抽过血，没到一个月又要再次抽血检查，整个孕期要抽血检查好多次，让许多原本就贫血的准妈妈很不理解，为何刚抽过还要再抽？

其实，验血不止是观察准妈妈现在的情况，通过两次验血数据的对比还可以发现，准妈妈在孕期有没有孕激素减少的趋势、有没有血糖异常的趋势、有没有贫血的趋势等。

♦ 经常抽血会让贫血变得更严重吗？

准妈妈造血功能正常情况下，抽血后身体很快会生成新的血液，不会只抽不补。再说，抽血检查每次抽的那几管血液加在一起也没有超过20毫升，根本就不需要特意“补充营养”。

♦ 从手臂上抽血和从手指上抽血有何差别？

抽血有两种形式，一种是静脉血一种是静脉血。末梢血适合快速化验，只需少量血液就可以化验的项目，比如扎耳垂、扎手指等。但是这需要扎破皮肤后抽取，很容易抽到体液，造成血液样本污染。从手臂上抽血抽的是静脉血，化验结果更准确。如果给小孩子抽静脉血，从手臂上抽血不容易控制，往往会选择从头皮上抽血。

♦ 胖子抽血真的会抽出一管油吗？

网上有种说法：如果一个人非常喜欢吃肉，抽出来的血有半管油，甚至血液的颜色会变成白色！这是真的吗？

在临床实践中，的确发生过抽出乳白色血液的情况，但原因并不是“血脂超标”，而是没有空腹！吃完饭30分钟内，食物中的蛋白质会形成乳糜血，会对化验结果造成严重干扰。

最后提醒大家，采血的最佳时间是早上7点半到10点，如果当天吃过早饭或者去晚了，可以让医生重新开化验单，第二天再去就不用再挂号开单耽误时间了。另外，抽血当天最好穿宽松一点的衣服，以免袖口将血管勒住形成淤青，影响护士采血。抽完血后，用手指按压抽血部位3-5分钟即可。

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