带娃坐公交，做到这几点更安全！

早高峰时，总是能看到很多家长带着孩子跟一群大人挤公交。其实，公交车也存安全隐患，带娃坐公交真的不可以大意哦~以下这份安全指南，快来了解一下。

• 等车时一定要站在安全位置

有的妈妈为了可以在公交车上抢到座位，常常会抱着孩子在靠近马路的地方等。如果公交车没有停稳发生挤碰，孩子的所处的位置十分危险。尤其是一些父母将婴儿车推到马路上，而不是在站台上，要知道公交车是有视线盲区，很可能会发生意外~

所以，大家等车时，一定要站在站台的台阶上。

• 上下车时要抱起孩子

通常来说，公交车的第一级台阶台阶较高。孩子个子较矮，自己上下不但费劲，而且速度慢有可能被其他乘客挤伤，甚至踩踏。只要条件允许能够抱起孩子，上下车时就最好将他抱起来。注意，上车是一定要让孩子的身体先上车，下车时则是大人的身体先下车，让孩子始终处在相对安全的位置。

• 一直牵着孩子不放手

孩子如果已经会走了，等车时一定要好好拉住他，建议牵着孩子的手腕，这样他不容易挣脱，避免孩子到处乱跑乱冲。有的父母只是伸出一根手指让孩子抓住，这根本不起作用，安全隐患很大。

此外，如果放任孩子站在外侧等公交车，一旦跌倒就有可能发生严重的意外，甚至公交车靠站时带来的强风都会将弱小的孩子卷入车底，因此家长一定要牵好孩子，保证孩子和自己在安全的区域。

• 注意车上的安全隐患

孩子手指被公交车上洞洞挡板夹伤，这样的新闻可不少。因此在这里建议大家，乘公交时一定要把孩子放在自己腿上，最好坐在老弱病残孕专座上，座位要面向前，不要坐在靠近副驾驶的座位上，更不要让孩子单独坐。

孩子扶着乘车栏杆时，大家要注意车辆转弯或急刹时不要抻着孩子胳膊。如果爸爸妈妈一起带孩子坐公交，不要让孩子在两人之间走来走去。

• 下车后也不要放手

下车时，不少妈妈会让孩子自己蹦着台阶下去，或者下车后松开牵着孩子的手去背包，这都是十分危险的行为。之前就有新闻说妈妈带孩子乘公交，下车时，孩子在妈妈松手的瞬间，想要自己走上安全台阶，结果被疾驰而来的电动车撞上了。建议大家全程牵着孩子的手不放，直到护送到安全的地方。

日常生活中，带孩子坐公交是一件非常平凡的小事，有时会比自己开车更快更安全的到达目的地，大家只要注意以上这些小细节，并养成良好的乘车习，就能充分利用这个便捷的交通工具，保证孩子的安全~

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