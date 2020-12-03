妈妈放火烧死6个孩子，只坐8年牢引公愤

据《太阳报》报道，英国一对夫妇为了换大房子在家中合谋纵火，结果将6名亲生子女活活烧死。目前，纵火的妻子只服刑8年半便出狱。此消息曝光后，引起了当地居民的愤怒。

夫妻俩纵火烧死6名孩子，妻子服刑8年半后出狱

据了解，这对夫妇的丈夫名叫米克，妻子名叫菲尔波特，来自英国德比市。8年多前，因在家中放火意外将6名孩子活活烧死，夫妻俩被判有罪入狱服刑。妻子菲尔波特原本被判17年有期徒刑，但她只服了一半刑期便被释放了。

11月27日，菲尔波特从监狱离开后，住在一个招待所中。出狱当天，她头戴帽子，面部带着口罩，身穿黄色外套，全身包裹得十分严实。

据悉，菲尔波特将在3个月后获得一个新身份，开启新生活。在找到新的住所前，她将接受生活指导、心理辅导和瑜伽课程。

女子提前出狱引公愤，官员认为是对司法体系的讽刺

菲尔波特提前出狱，当地居民对此十分愤怒和不满。就连菲尔波特的妈妈也表示，她对女儿这么早就能出狱感到十分惊讶。她在家中接受媒体采访时这样说道：“我不想让她进我家门。她这个判决时间太短了，在她犯下那样的罪行后，我们就和她断绝了关系。”

据媒体报道称，出狱当天，为了保证菲尔波特的安全，监狱方安排了大型车队进行护送。菲尔波特的妈妈说：“这样的车队好像是给名人出行准备的，而不是一个烧死6个孩子的妈妈。谁也不知道这要花多少钱，在预算紧张的现状下，这样的安排也太过度了。”

英国犯罪预防中心的大卫•斯宾塞表示：“菲尔波特的出狱是对英国司法体系极大的讽刺，因为正义没有得到体现，像菲尔波特这样的儿童杀手就不应让她出狱。她残忍地杀死了6名无辜孩子的生命，而她为每条生命付出的代价只有一年多一点的刑期。现在她重获自由，而纳税人还要为她争取一个新身份，准备一个可以提供居住、心理咨询和保护的地方。

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