孩子吃药后病情反而加重了，这是怎么回事？

最近寒潮来袭，不少孩子都生病倒下，纷纷去医院就诊。

但有不少宝妈发现，孩子吃了药后，病情反而变得更严重了，这究竟是怎么回事？其实，这种情况还是蛮常见的，下面一起来了解下究竟是怎么回事？

√ 病情发展的正常过程

有些病的发展会有潜伏期、发病期、好转期。比如，常见的感冒就有“快五慢七”的自愈过程：孩子身体抵抗力较强，感冒五天左右就会好；孩子身体抵抗力较差，感冒最多七天便会明显好转。

一般来说，感冒第三天的症状最为严重。如果感冒后第一天第二天去医院就诊，到了第三天，你自然就会发现孩子的病情好像变得更“严重”了。

其实，普通感冒一般无需吃药，也就是说，吃不吃药差别不大。如果感冒一个星期还没好，多半不是感冒，而是过敏或其他疾病。

√ 自行用药

上一次孩子生病吃的是这种药，这次的病情和上次差不多，很多父母便自行在家给孩子用药。其实，这种做法是不科学的。孩子的病情千变万化，是无法控制的。孩子的体重不同，服药的剂量也会出现差别。

和以前相比，孩子的身体情况已经发生了改变，再使用上次的药物和剂量，有可能无法将病情控制住，不但使病情看起来更严重，还有可能让身体产生了耐药性。

√ 药物的副作用

感冒是一种疾病，但流鼻涕、咽喉疼、咳嗽只是疾病引发的具体症状反应，而有的抗过敏药物服用后会引发咳嗽，有的治鼻炎的药物会让孩子咽喉感觉不适。

如果父母看见孩子流鼻涕就认为是感冒，给他服用带有副作用的药物，会使他的症状更像感冒。事实上，孩子根本就不是感冒！孩子没有对症服药，病情自然越来越严重。

√ 过度医疗

发现孩子生病，当妈的都会心疼，总想着快点让他好起来。但通常来说，正规的儿科医院都不会发生过度医疗的情况，有的医生甚至都不会开药，鼓励孩子通过免疫力来抗击，但孩子家长却不信任医生，反而会去小诊所打听病情。

这写小诊所的不良医生，为了显示“医术高超”，会施以重药将孩子的症状止住，甚至会使用激素药物。事实上，这种医治方法治标不治本，孩子看起来是“好”了，但只要一停药就会复发。等再次去正规医院就诊时，病情已经出现了变化，需要重新诊断，于是病情看上去又变得严重了。

最后提醒大家，孩子生病要相信医生，但并不是所有穿白大褂的都是合格的医生。儿科医生需要掌握更多的技能，专业性也更强，建议带孩子看病，要去专业医院找专业医生就诊

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