哺乳期怎么吃不长肉？先绕开这些雷区

终于终于，盼来了卸货！为了让孩子长得好，在孕期，准妈妈们可都没少吃。

等到娃出生了，革命就结束了？图样图森破，你将会进入哺乳期，老人们还是会劝你吃，毕竟吃得好奶水才能丰富才有营养。

那么，问题来了，哺乳期到底怎么吃不长肉不变胖呢？想要解决这个问题，首先我们得绕开以下几个雷区：

关于哺乳期饮食，这几个雷区要避开

1.怀孕后都会胖，体重这件事不要太在意

如果你怀孕后体重是正常增加，是不会看上去胖乎乎的。

怀孕期间，孕妇体重增长大概是8-12千克，其中胎儿3-4千克，乳腺子宫1.5千克、水肿1-2千克，腹部脂肪2.5千克、血液和体液1.5-2千克、羊水胎盘1.5-2千克。

如果发现自己怀孕时手臂变粗了，脸也变得圆润起来了，就要引起注意了，称称体重，咨询下医生，看看你的体重增长有没有超标。

2.生完孩子就会瘦

分娩后，妈妈的体重会立即下降8-10千克左右，这些重量就是宝宝和羊水胎盘的重量。如果坐月子期间身体恢复得好，会通过大量出汗的方式排出体内多余的体液，再然后就是消除水肿。但是，子宫、乳腺、脂肪反而有可能会更膨胀。

3.为了消水肿，水不能多喝

产后多喝水能促进新陈代谢，而且多喝水有助于开奶通乳。要知道，水肿的水并不是喝水喝进去的哦~而多喝红豆汤会有助于消水肿。

4.哺乳期不能减肥

只要方法科学，随时随地都可以减肥。我们所说的科学减肥指的是摄入小于消耗。简单来说，就是少吃多运动。

但在哺乳期少吃是不可能的，毕竟家里老人都盯着呢，但多运动是很有必要的。产褥期结束后，新妈妈可以做运动促进血液循环，增加母乳分泌量。

有人认为，哺乳期妈妈经常运动的话，会让母乳变酸。这种说法在科学上完全站不住脚，可千万别信！

5.哺乳期结束就会变瘦

不要开玩笑了！与正常女性相比，哺乳期妈妈所需的营养更多。因此，吃同样多的食物，妈妈在哺乳期，反而比其他时期不容易变胖。

如果大家在哺乳期胡吃海喝，想等到哺乳期结束自然变瘦，那肯定是不可能的~

除非妈妈在孕期和哺乳期都没有长胖，否则就不要指望断奶后暴瘦了……

哺乳期怎么吃不长胖？



生娃后想恢复正常身材，大家一定要牢记以下三点：

1.产后3个月以调理为主

产后前三个月，要通过食补来调理身体。分娩时妈妈出了很多血，坐月子期间要尽量排出体内多余水分，然后才能进补。每天吃一些复合维生素类保健品，可以减轻因身体亏空带来的“饥饿感”，也能避免过量进食。

2.控制好碳水化合物

从产后三个月开始，主食分量减半，可以用地瓜、土豆、玉米等食物代替米饭大饼馒头等主食。每天喝奶两杯以上，不要等到口干舌燥再去喝水。

3.以健康为前提

千万不要节食，可以吃杂粮、糙米等低GI值的食物。补充蛋白质建议吃鸡肉、鸡蛋、豆腐等食物，少吃五花肉，用紫苏、山葵、果醋、柠檬等天然食物代替调味料。另外，每天一定要坚持吃早饭！

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