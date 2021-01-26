新发现：患乳腺癌患者化疗后会增胖

大约30%接受化疗的乳腺癌患者体重增加，但尚不清楚为什么这种现象会发生在一些女性身上，而在另一些女性中却没有。除了体重增加外，化疗也会增加高血压和葡萄糖不耐症的风险，这是糖尿病前期的一种情况。尽管这是一种常见的现象，但这些过程背后的机制尚未被确定。发表在《BMC Medicine》杂志上的一项新研究表明，肠道细菌是导致化疗后体重增加的代谢变化的部分原因。

乳腺癌患者肥胖或与微生物群有关

这项研究由加利利医学中心肿瘤科主任Ayelet Shai博士发起，并由Bar-Ilan大学Azreli医学院胃肠道细菌专家Omry Koren教授领导。

Shai博士说，她作为一名肿瘤科医生所目睹的症状促使她开始了这项研究：“在我的临床工作中，我看到许多妇女从乳腺和妇科肿瘤中恢复过来，他们中的许多人在治疗后体重增加，很难恢复到原来的体重。当我在医学文献中读到关于非癌症患者的微生物群与肥胖之间的联系时，我想看看患者的微生物群是否是肥胖和其他代谢变化的原因之一，这将是一件有趣的事。”

肠道细菌组成能预测哪些人会因化疗而体重增加

Shai博士和Koren教授进行的这项研究涉及33名即将开始乳腺癌和妇科癌化疗的妇女。这些妇女在治疗前称重一次，在治疗开始大约五周后再次称重。在治疗前，我们用粪便样本对每一位女性的微生物群进行基因特征分析。研究发现，其中9名女性体重增加到了被定义为显著（3%或更多）的程度。与没有体重增加的女性相比，这些女性的肠道菌群和不同的细菌菌株的多样性更小。

研究表明，肠道细菌的组成可以预测哪些妇女会因化疗而体重增加。此外，当体重增加的女性的肠道菌群被转移到无菌小鼠体内时，她们出现了葡萄糖不耐受症，血液中检测到慢性炎症症状。这些发现表明，细菌是导致化疗后体重增加的代谢变化的部分原因。

“我们首次证明，化疗后体重增加的患者治疗前的微生物群与没有体重增加的患者的微生物群不同，体重增加患者的粪便移植会导致老鼠葡萄糖不耐受、不良脂质变化和无菌炎症变化。”Koren教授说。这些结果表明，肠道微生物组在接受化疗的妇女中介导了代谢变化。此外，化疗前肠道菌群的组成可以预测哪些患者在治疗后体重会增加。

化验大便可以判断患癌妇女治疗后是否会变胖

Shai博士和Koren教授目前正在进行一项后续研究，目的是在更大的患者群体中检查结果，并在化疗结束时检查妇女的微生物群，以了解治疗对细菌组成的影响。研究人员还计划研究化疗对粪便移植后无菌小鼠肥胖的影响。

如果在最初的研究中得到的结果是重复的，那么在开始治疗之前，可以考虑对妇女进行大便检查，以便患者知道她是否有增加体重的风险。Shai博士说，“我们希望将来我们能够通过一个简单的检查来识别那些有体重增加风险的女性，甚至可能提出预防这种现象的方法。”

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