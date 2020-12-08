新加坡新冠女子产子，孩子竟自带抗体

据欧联社综合报道，今年3月，新加坡一名31岁孕妇和妈妈、女儿一同去欧洲度假。回国后，她们三人都被确诊患上了新冠肺炎。让人意外的是，如今该女子生下的儿子被检测携带了新冠病毒抗体，对新冠病毒或许能天生免疫！

准妈孕期感染新冠，顺利生下健康男婴

这名孕妇表示，她患上新冠肺炎时已经有了10周的身孕，她和女儿接受两个多星期的住院治疗后康复出院了。但是她58岁的妈妈病情较为严重，在医院整整待了4个月，甚至还出现过病危，其中有29天需要使用呼吸机维持生命。而和她一同去欧洲度假的爸爸和丈夫并没有感染新冠病毒。

这名孕妇表示，她得知自己患上新冠肺炎后，并没有过于忧虑。民间有种说法认为，孕妇把病毒传染给胎儿的可能很小。

新加坡竹脚妇幼医院妇产科主任认为，英国皇家妇产科学院于10月发布的指南显示，孕妇在孕期或生产时将病毒传染给胎儿的情况是很少见的。

11月7日，这名孕妇在新加坡国立大学医院(NUH)顺利生下一名男宝宝，取名为奥尔德林(Aldrin)。男婴体重3500克，健康情况良好。

抗体或在孕期发生转移，婴儿将接受全面评估

据儿科医生透露，该孕妇分娩后，体内已经没有了病毒抗体，而新生宝宝不但没有被新冠病毒感染，还被查出了病毒抗体。医生怀疑这名女子在怀孕期间，可能就把抗体转移给了胎儿。

新加坡国立大学医院表示，该医院的医生小组将全面评估这名孕妇所生男婴的身体状况。一般而言，如果女性在孕早期被确诊感染新冠，在完全治愈后且核酸检测呈阴性后，那么，她生下的孩子如果没有症状且健康情况良好，就无需对新生宝宝做病毒采检。

据媒体报道称，目前还不清楚新加坡有多少孕妇在患上新冠肺炎后生下孩子。新加坡国立大学医院表示，针对这些新妈妈和胎儿脐带血的RCR筛检中，所有的检验结果都是阴性。

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