生个孩子就能包治百病？权威说法来了

有人说，生孩子能治姨妈痛；

有人说，生孩子后皮肤会变好；

有人说，生孩子还能帮助咪咪二次发育！

听起来，生个孩子似乎能包治百病？！真这么神奇的么？我们来看看权威说法：

♥ 讲真，坐月子真可以改善体质吗？

其实，要根据实际情况具体分析。

生娃后，如果女性在产褥期进行适度的休养和运动，保持科学的食补和食疗，是可以恢复到产前状态的，甚至可以逐渐改善原本不佳的体质，让身体变得比孕前更好。

生活中，就有不少新妈妈在生娃后皮肤变得更有弹性、更有光泽，乳房胀痛也消失了，也不那么容易痛经了，这些都是调理好的表现。

但如果新妈妈在产褥期没有没有调养好，反而会得月子病，以后就经常会出现腰酸背疼的毛病。

♥ 生娃后，女性的身体会发生这些惊人变化

1.激素水平

孕期：怀孕期间，准妈妈的孕激素和雌激素水平会升高，导致皮肤、韧带、关节、内分泌系统发生一定程度的改变。

分娩后：新妈妈生娃后，体内的激素水平会逐渐降低，但想要恢复到孕前水平需要一定的时间。所以，大家在产后要注意调理好身体。

2.生殖器官

孕期：纵观整个孕期，子宫逐渐从柠檬大小增大至西瓜大小，子宫颈也会慢慢变软。

分娩后：外阴、阴道和宫颈会变得水肿、充血、松软，子宫内膜会发生剥落。

无需担心！通常来说，产后不久外阴就会恢复；产后1个月，阴道就会恢复，而子宫大约需要42天方能恢复正常。

3.其他脏器

孕期：随着孕周的增长，胎儿身型慢慢变大占据了子宫大部分空间。而被撑大的子宫会对心脏、胃部、肺脏、膀胱等其他器官造成挤压。

分娩后：子宫变小让出了空间，不再对其他器官造成挤压。与孕期相比，此时新妈妈感觉舒服多了，但还需进行休养，方能让身体恢复如初。

♥ 产后护理这样做，新妈妈体质会更好

1.注意卫生，做好个人清洁

坐月子期间，大家要注意个人卫生，保持身体干净整洁，可以刷牙、洗头、洗澡。但洗澡或洗头时要把保暖工作做好做到位，不要接触冷水。洗头后要立即擦干头发，不要受风着凉。顺产的妈妈恶露比较多，每天都要清洗，保持私处干净，每天坚持用温水清洗外阴，以免发生感染。

2.科学饮食，进补要慎重

对新妈妈而言，日常饮食要保持食物多样化，荤素合理搭配，保持充足营养。坐月子期间，大家每天要多吃一些水果蔬菜以帮助身体恢复，不要吃花椒、韭菜、大麦制品等回奶食物和一些偏酸性食物。

3.劳逸结合，适当运动

坐月子期间，新妈妈身体都比较虚弱，经常会出现乏力、头晕等不适症状，应多卧床休息，恢复体力。需要提醒大家注意的是，坐月子时不要一直躺在床上，应下床进行适量运动，这样对产后身体恢复更有利。

顺产12小时后可以下床，产后24小时可以任意活动，但不要长时间蹲下、站立或参加重体力劳动，以免发生子宫脱垂。剖腹产两天后拔掉尿管就可以下床活动，以防发生静脉栓塞或术后肠粘连。

4.生活有规律，保持心情愉悦

生娃后，大家要保持心情愉快，不要发怒动气，这样对身心恢复很有帮助。日常作息要有规律，保持充足的睡眠时间，早睡早起。定时排便，可以早晚各喝一杯温开水防止发生便秘。

5.注意保暖，不要受凉

坐月子期间，大家要做好保暖工作，千万不要受凉。室内温度保持在25-26℃，温度保持在50-60%为宜。

另外，坐月子期间，不要接触冷水，并且穿长袖长裤。如果坐月子期间受凉，会对身体康复产生不良影响，容易落下风湿等各种月子病。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)