仰卧起坐并不能减肚子，教你真正有效瘦身方法！

看到肚子上的赘肉，是不是恨不得“Duang Duang”地把它甩走？

理想是美好的，现实却很骨感。肚子上的赘肉可不是想甩就能甩掉的。

有人觉得减肚子并不难，只要坚持做仰卧起坐就行。事实真的如此吗？今天就带你了解真相：

♥ 靠仰卧起坐对付小肚腩？图样图森破

都希望自己拥有完美身材，但长时间坐在办公室里不运动，再加上生了孩子，很多宝妈肚子上的赘肉是越来越多……

为了甩掉肚子上的赘肉，不少人会去做仰卧起坐。但这里不得不遗憾地告诉大家，做仰卧起坐并没有什么用。

减肥需要消耗热量，所以要保持持续的中高强度运动。而仰卧起坐是肌肉锻炼，并不属于有氧运动。

有研究表明，一个体重60公斤的成年人做一小时仰卧起坐，消耗的热量只有480卡。而对于普通人而言，仰卧起坐一次最多做几十个，坚持10分钟左右。换句话说，我们平常做仰卧起坐，每次最多消耗热量50卡，而吃一个苹果就能摄入100多卡热量。可见，做仰卧起坐对减肥没多大作用。

很多人做仰卧起坐，还遵循着上学时的那一套——又快又猛，以为做得越快，减肥效果或锻炼腹肌效果越好。事实上，这种做法反而容易拉伤腹部肌肉。

所以，倒不如做一些有氧运动，比如爬山、跳绳、慢跑、游泳等。这些运动可以促进新陈代谢，帮助消化，增加热量消耗。

♥ 想要减肚子，“仰卧起坐”你得这么做

如果想快速减肥，仰卧起坐的确不是好方法。但如果你能把“仰卧起坐”改进一下，还是可以甩肉的：

1.正确的运动时间

锻炼耐力、力量和肌肉速度的最佳时间是每天上午8-12点和下午2-5点。在这两个时间段里运动和健身，效果最佳。不建议晚上做运动，因为会使肌肉处于紧张状态，甚至有可能降低睡眠质量。

但对于上班族而言，这两个时间点都有些不实际。那么就退而求其次，选择晚上8-9点锻炼为好。

2.正确的运动姿势

做身体保持仰卧姿势，两条腿正常弯曲，两只手半握拳分别放在耳朵两侧，尽可能将双臂展开。练习时，要用腹部和腰部肌肉发力，上身尽可能保持挺直。请注意，做动作时腰部不能离床，字后要慢慢回到仰卧姿势。

身体朝上时，要呼气，保证腹部较深层肌肉参与到运动中。另外在锻炼过程中，双腿不要伸直，以免造成脊椎损伤。

刚开始练习仰卧起坐时，可以用健身球辅助。把健身球放在腰下，不但能保护腰部和背部，还可以充分锻炼腹部，提高运动时的稳定性。

3.最适合的运动速度

不满30岁，每分钟做45-60个；35-40岁，每分钟做35-40个；40-50岁，每分钟做35个左右；50岁以上女性每分钟做25-30个为宜。

♥ 减肥的正确姿势：控制饮食+科学运动

想要减肥，只靠运动是不行的，运动过度会造成身体损伤；只靠节食也不可以，节食会使身体无法获得全面充足的营养。只有在科学饮食的前提下进行合理运动，方能成功甩掉身上的赘肉。

♦ 控制饮食小秘诀

养成良好饮食习惯是消灭小肚腩的秘诀，具体我们继续往下看：

（1） 回家吃饭

在外面确实会吃得开心，但那些菜肴都是多油多脂，建议还是回家吃好。家里的饭不但吃得健康，还能帮助减肥。如果确实需要在外应酬，大家吃完饭后要散散步，把多余的热量消耗掉。

（2）早点吃晚餐

通常而言，晚上胃的收缩能力会有所下降，如果吃晚饭时间过晚，不利于胃部将食物排空，进而影响消化。

（3）口渴时喝白开水

早晨起床时喝一杯温水有助于预防便秘。每天喝8杯水除了能止渴外，还可以减轻饥饿感，同时加快脂肪燃烧速度。而那些口感上佳、喝起来很爽的碳酸饮料，含糖量较高，想要成功廋身一定要少喝。

（4）菜肴少放盐

含盐量较高的食物会刺激食物，让人吃得更多，导致脂肪“囤积”在腹部，让小肚腩变得越来越大。

（5）少吃高脂食物

减肥时一定要少吃高脂食品，尤其是晚餐。建议大家少吃奶酪、肉类等高脂食物，防止脂肪堆积。

（6）巧吃零食

很多人认为吃零食肯定会长胖，其实并不是这样。只要在合适的时间吃合适的零食，不但不会长胖还会有助于减肥。如果肚子饿时强忍着，到了饭点会吃得更多，导致身体摄入过多热量。因此，感到饥饿时吃点水果、酸奶等零食垫垫饥，可以避免一下子摄入过多热量。

♦ 科学运动正确方法

（1）缩腹行走

走路时使劲收腹，使用腹式呼吸。这样做不但可以加快排出体内废物，提高肺活量，还能使小腹肌肉更紧实。

（2）按摩肚子

在手上涂抹按摩霜，以肚脐为中心，在肚子画一个“？”，沿着问号进行按摩，先在右侧按摩30-50次，接着换左侧。通过捏、揉等动作提升皮肤温度，从而消耗热量，加快肠道蠕动速度，促进血液循环，排出多余水分。

（3）站立扭腰

保持站立姿势，使双脚与肩同宽，挺胸收腹，使用腰部力量左右扭腰100次。

（4）餐后靠墙站

吃完饭后，将后背紧贴墙壁，同时将臀部夹紧，使头部、颈部、背部、腰部、臀部等紧靠在墙壁上。两腿间夹着一张纸，坚持15分钟不让纸掉落。这种锻炼除了能廋肚，还能消灭脖子、大腿上多余的脂肪。

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