蒜香炸鸡翅，吃完唇齿留香~

油炸的东西真的太香了，难怪炸鸡店里的顾客总是排长队。周末休息在家里也安排上了，炸好的鸡翅色泽金黄，外皮酥脆，肉质鲜嫩，吃完唇齿留香~

炸鸡翅火不能开太大，太大外皮容易焦，里面也不容易熟，会带血丝，所以我都是中小火油炸个7-8分钟，捞起来放凉，然后再复炸一遍，不仅酥脆，也不用担心不会熟。

配料：

鸡翅8个，料酒，蒜头，生姜，蚝油，生抽，白砂糖，盐，胡椒粉，少许清水。

教程：

鸡翅放水里解冻，清洗干净，正反面各划2刀，这样腌制后会比较入味。

然后把所有调料混合，鸡翅放进去，盖上保鲜膜，腌制一个晚上。

鸡翅沾一层面粉，再裹一层蛋液，最后沾一层面包糠。锅里热油，我的锅小，一次放一个进去炸，等它凝固了，在下第二个，就不会沾在一起啦，全程中小火油炸，不然皮焦了，里面还是生的，炸至外皮金黄酥脆即可。

然后捞起来，第二次再复炸一遍，这样更酥脆，里面肯定会熟。

8个一下子就光盘了，这个就是趁热吃，口感比较好，喜欢的朋友快试试吧~

里面的肉是不是很鲜嫩？

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