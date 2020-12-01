这部很敢拍的韩剧，道尽生育真相，看哭了无数妈妈！

最近，一向很敢拍的韩剧，又出了一部禁忌题材的口碑剧集——《产后调理院》，目前豆瓣评分8.5分。

为什么说它很敢拍？因为它用喜剧的方式，将女性生产所遭遇的苦与痛表现得淋漓尽致。无关人士看的是笑点，经历过生产的女性却会看哭，因为总能在主人公身上找到自己的影子。

先来介绍一下，剧名的“产后调理院”相当于我国的月子中心，故事以42岁的高龄产妇吴贤真为主角展开。

作为职场女强人，吴贤真一心忙于工作，经过刻苦打拼，才成为公司最年轻的女常务。可当她怀孕的时候，已然成为公司最高龄的孕妇。

就算是这样，她也从未停止过工作。羊水破的时候，她正和公司客户签合同。虽然场面很尴尬，她仍然淡定十足，成功签约后告别客户，才赶去医院生产。

国产剧通常表现生产过程的步骤是：产妇腹痛进医院——产妇尖叫痛哭——孩子出生，产妇露出微笑。而这部剧的处理无疑真实得很多，剧中将生育分为四个阶段：

屈辱期

产前准备：产前的准备包括灌肠、剃毛、内检等。吴贤真“幸运”地成为了男医生的教学案例，被三个男人轮流内检，研究她到底开了几指，毫无尊严可言。

禽兽期

开指的疼痛：剧烈宫缩带来的疼痛，让孕妇像野兽一样哭喊嚎叫，请求医生给自己打无痛针。

无痛天国期

打无痛针后：打了无痛针后，孕妇迎来了短暂的幸福时光。

发狂派对期

分娩关头：但到了分娩关头，才是整个生产过程的高潮。巨大的疼痛让不少孕妇无法承受，还得要忍受医生时不时的教育指责。

于是我们看到，就算是吴贤真这么一位要强的职场女性，在生产面前也无能为力，逐渐展现自己的脆弱，失去了本该有的体面。

可生完孩子一切就好了吗?并没有，生完孩子后，意味着“吴贤真”本人人生的结束，从此以后，她的代名词就是“孩子他妈”。

和中国女性一样，韩国女性也被要求产后坐月子。当然，不能吹风、不能化妆都是小问题，

给孩子喂奶才是更为屈辱的过程。

剧中有一句台词：“不是说奶水和母爱成正比吗?”相信不少妈妈对这样的论调并不陌生。

在产后调理院充斥着各种“喂母乳对孩子好”“不喂母乳就是自私”的声音，奶量的多少成为攀比的点，女主也不得已走上了喂奶之路。

为了下奶，吴贤真不得已舍弃自己钟爱的咖啡，开始喝各种能够下奶的汤汤水水，一直喝到吐，还得尝试运动、按摩等各种下奶方法;

第一次尝试喂奶，孩子咬伤了乳房，痛得她咬牙切齿，却遭到了婆婆的指责;

喂母乳犹如画地为牢，她只能整天围着孩子打转。因为新生儿一天要吃8到10次奶，根本无法安心睡觉。

剧中直接用一张图形容需要喂母乳的女性，颇具讽刺意味。

但相信不少妈妈对此深有同感，很多时候，一旦妈妈流露出喂奶粉的想法，就会有无数人跳出来指责她“自私自利”。因为大家奉行的是，愿意为孩子牺牲一切，才是好母亲。

例如在调理院中，如同《雪国列车》一样，将妈妈分为了几个不同的等级，划分的标准是“母性”。母乳喂养到两岁、全职带娃、为孩子规划到20岁的女性，在头等座；没有母乳、年纪大精力差或是想着重返职场的女性，在末位座。

同样充满了黑色幽默，却让人后背一凉。当我们以这样的高标准要求着妈妈的时候，可曾想过她们其他的身份？难道说，成为一位全心全意为孩子付出的妈妈注定比成为一名杰出的职场女性更为高贵吗?

目前这部剧只有短短几集，但是展现的内容信息量之大足以引起人们的深思。除了生产、喂奶，还包括生育后遗症、产后重返职场等社会话题，充分展现了当代女性的困境。

无论从哪一方面来说，这部剧都值得大家一看。经历过生产的女性，或许可以从中得到共鸣；而其他人，则可以以一种较为轻松的方式，更加了解妈妈的艰难处境，从而给予她们多一点尊重，好吗？

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