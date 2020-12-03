南瓜蔓越莓乳酪软欧，细腻又清甜，孩子最爱！

细腻清甜的南瓜泥融进面团里，包裹着满满的奶油奶酪和酸酸甜甜的蔓越莓干，一大口咬下去，甜蜜的馅料和柔软的面包相互交织，治愈一切小确丧！赶紧来试试吧~

材料：

面团：

南瓜泥150g，牛奶100g，糖25g，高筋粉300g，低筋粉50g，盐3g，酵母3.5g，黄油20g。

馅料：

奶油奶酪120g，糖粉12g，蔓越莓40g。

做法：

1.南瓜切块、蒸熟、打成细腻的南瓜泥，晾凉与除黄油外的其他材料混合，搅拌至出粗膜后加入室温软化的黄油块，继续搅拌至面团扩展阶段。

2.盖上保鲜膜，进行第一次发酵。

3.面团发酵的过程中我们来做奶酪馅，将奶油奶酪和糖粉隔热水一起搅拌至顺滑无颗粒，再倒入蔓越莓干，搅拌均匀。

4.面团发酵至两倍大，手指戳洞不回缩即可。

5.将面团平均分成两个小面团，盖上保鲜膜松弛20分钟。

6.松弛结束，取出面团擀成长方形片状，在二分之一处涂抹奶油奶酪馅。

7.然后自上而下卷起来，搓成长45CM条状，最后再卷起来。

8.整形后的面团进行二次发酵，发酵至面团1.5倍大，取出面团用隔板筛粉，同时烤箱180度预热10分钟，进烤箱，烤25分钟左右，柔软的南瓜软欧包就出炉啦。

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