少看屏幕多运动，孩子心理更健康，尤其是女孩子~

来自UBC研究人员的一项新研究发现，青少年，尤其是女孩，在参加体育和艺术等课外活动的时间越多，在屏幕前的时间越少，他们的心理健康状况就越好。

这项发表在《预防医学》杂志上的研究发现，每天花在娱乐屏幕上的时间少于2小时（如浏览互联网、玩电子游戏和使用社交媒体）与生活满意度和乐观程度较高、焦虑和抑郁症状较低有关，尤其是女孩。同样，参加课外活动也会带来更好的心理健康结果。

课外活动是青少年心理健康的一项资产

研究的主要作者Eva Oberle表示：“尽管我们在新冠疫情流行之前进行了这项研究，但现在，如果由于新冠疫情限制青少年参加课外活动，比如体育和艺术项目，青少年可能会在空闲时间花更多的时间在屏幕前。我们的研究结果强调课外活动是青少年心理健康的一项资产。找到安全的方法让儿童和青少年在当前时间继续参与这些活动，可能是减少屏幕时间和促进心理健康和福祉的一种方法。”

屏幕时间更少，孩子心理越健康

这项研究的数据来自一项人口水平的调查，涉及不列颠哥伦比亚省27个学区的365所学校的28712名7年级学生。研究人员调查了娱乐屏幕时间，如玩电子游戏、看电视、浏览互联网，以及参加课外活动，如体育和艺术项目放学后。然后他们将其与积极和消极的心理健康指标进行了比较。

研究结果的亮点包括：

1.参加课外活动的青少年在课后两小时或更长时间内从事娱乐性屏幕活动的可能性显著降低。

2.参加课外活动与较高的生活满意度和乐观度有关，而焦虑和抑郁症状的水平较低。

3.较长的屏幕时间（每天超过两小时）与生活满意度和乐观程度较低，焦虑和抑郁症状更高。

4.男生和女生之间的差异，屏幕时间越长对女生心理健康的负面影响越显著。

5.然而，在男孩和女孩中，当青少年都参加课外活动并且在荧屏上的时间少于两个小时时，他们的心理健康最强。

不同类型的屏幕时间对孩子的负面影响

Oberle说，还需要进一步的研究来研究为什么屏幕时间的负面影响对女孩比男孩更有害。她还希望未来的研究重点放在不同类型的屏幕时间的影响上。

她说：“我们确实知道，某些形式的屏幕时间是有益的，例如，如果大家在异地，就可以在网上与朋友和家人保持联系，但还有其他类型的屏幕时间可能是非常有害的。有许多细微差别尚未得到充分理解，值得探索。”

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