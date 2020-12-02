这些儿童更容易患糖尿病，父母要警惕！

据最新研究发现，与那些自身抗体保持阳性的儿童的相比，患有多个胰岛自身抗体（自身免疫的生物学标志物）的儿童更容易发展为有症状的1型糖尿病（T1D）。

自身抗体会影响体内胰岛素水平

抗体是人体免疫系统产生的分子，用来检测和消灭特定的病毒、细菌和其他有害物质，而自身抗体则是针对人体自身健康组织的抗体。在有症状的1型糖尿病的病例中，一种错误的自身免疫反应攻击胰腺，并逐渐破坏器官产生胰岛素的β细胞。

如果没有胰岛素激素，人体就无法调节血糖水平，这会导致严重的、长期的医疗并发症，如心血管疾病、神经和肾脏损伤以及视力下降。患有T1D的儿童（和成人）必须监测他们的饮食摄入和运动，每天注射胰岛素或使用胰岛素泵来帮助控制血糖水平。

携带自身抗体，超半数儿童会得糖尿病



在这个TEDDY分析中，会从3个月大到15岁不等的每三个月追踪一次具有糖尿病遗传风险的合格儿童，以开发针对胰腺胰岛素产生细胞的首次出现的自身抗体：谷氨酸脱羧酶抗体（GADA），胰岛素自身抗体（IAA）或胰岛素瘤相关蛋白2自身抗体（IA2-2A）。

研究人员还寻找了第二种自身抗体的后续出现，并进一步发展为T1D。锌转运蛋白8自身抗体（ZnT8A）仅在患有IAA，GADA或IA-2A的儿童中进行测量。迄今为止，这四种不同的自身抗体是症状出现之前最可靠的早期T1D生物学指标。

在608名受试者中，第一次出现的IAA或GADA均呈阳性，其中超过一半（336人）产生了第二种自身抗体。

此外，在这336名携带第二抗体的儿童中，53%在大约3、5年内发展为有症状的1型糖尿病。在这项研究的随访结束时（2019年12月31日），其余的272名儿童中只有约10%的儿童已过渡到有症状的1型糖尿病。

在主要研究发现中：

1.所有的研究参与者都有T1D的高风险基因型，然而，那些有父母或兄弟姐妹患有T1D的高危儿童比没有家族史的儿童更容易产生第二次出现的自身抗体。

2.儿童在第一种自身抗体检测呈阳性时，年龄越小，产生第二种自身抗体的风险就越大。相反，如果第一个自身抗体出现在较大孩子的时候，发生T1D的风险就会降低。

3.第二种自身抗体检测呈阳性的儿童，无论其类型如何，与保持单一自身抗体阳性的儿童相比，发展为T1D的风险至少增加了5倍。与GADA、IAA或ZnT8A相比，IA-2A作为第二种自身抗体具有最高的危险性。

4.进展为T1D的风险受第二种自身抗体出现的速度的影响。在第一种抗体出现后一年内出现第二种自身抗体，使发展为T1D的风险增加了一倍。随着第一种和第二种出现自身抗体之间的月数增加，儿童患1型糖尿病的可能性降低。

专业人员给到的预防措施

Vehik博士说，从自身免疫开始到症状性疾病进展的风险进行分层可以帮助孩子更早诊断T1D，并通过提醒父母注意早期迹象，可预防糖尿病性酮症酸中毒（DKA）及其严重并发症。这些症状包括体重减轻、口渴、排尿次数增加或其他DKA症状。

Vehik博士的下一个计划以先前的TEDDY研究为基础，该研究将病毒行为与T1D糖尿病联系起来，以测试长时间的病毒感染是否会在环境上，触发遗传易患糖尿病的儿童从首次出现的胰岛自身抗体向第二次出现的胰岛自身抗体的转变。

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