提早进入青春期的孩子，更容易自残！

英国国立卫生研究所布里斯托尔生物医学研究中心资助的一项研究发现，比同龄人更早进入青春期的男孩和女孩，在青春期更容易自残。

这是第一个使用青少年生长突增作为青春期开始的客观指标的研究，因为它是基于在研究诊所进行的身高测量，来观察青春期的时间和自我伤害之间的关系。研究结果可以用来帮助识别有更高自残风险的男孩和女孩，并制定早期干预措施，帮助降低这种风险。

青少年在青春期更易自残

研究人员对5000多人的数据进行了调查，以最高峰速度（青少年的“生长突增”）年龄来衡量，发现如果男孩和女孩的青春期提前，在16岁时会有更高的自残风险。他们还发现一些证据表明，对于女孩来说，这种风险的增加会持续到成年早期。

众所周知，青春期提前的年轻人患抑郁症等心理健康问题的风险更高。先前的研究也表明，青春期提前的女孩更容易自残。然而，直到现在，关于男孩青春期的时间是否与自残有关的证据还不太清楚。这是因为以前大多数研究只关注女孩，或者没有分别研究男孩和女孩。许多研究还使用了青春期开始的主观测量方法，例如询问年轻人，他们认为他们的青春期发展是什么时候开始的，这可能并不准确。

随着年轻人进入青春期，他们的身高在相对较短的时间内急剧增加。研究人员通过对5339名90年代儿童（ALSPAC）研究中的5339名参与者在儿童和青少年时期参加研究诊所时的身高测量数据，计算出他们在峰值身高速度下的年龄。他们计算出，男孩在高峰速度下的平均年龄为13.5岁，女孩为11.8岁。

在生长突增期，青少年发生自残的比例最高

这项研究还调查了16岁和21岁的参与者填写的自我报告问卷，以评估是否有自残报告。十分之一的男孩和四分之一的女孩在16岁时曾自残。到21岁时，报告曾自残的男性比例为28%，女性为35%。

研究发现，无论是男性还是女性，报告自我伤害的参与者比例在高峰速度早的人群中最高，而在高峰速度较晚的人群中最低。对于女性来说，一年前经历过身高峰值速度与16岁时自残几率增加15%相关；对于男性，则与增加28%相关。虽然这些变化可能不是因果关系，但它们反映了目前已知相对常见的事件风险的巨大差异。

布里斯托尔大学和NIHR-Bristol BRC的研究人员、论文的主要作者埃尔斯坦·罗伯茨（Elystan Roberts）说：“我们的研究首次通过对男孩青春期时间的客观测量，来调查青春期时间与自我伤害之间的关系。

“有证据表明，自残在年轻人中越来越普遍，确定与自残相关的因素是很重要的，而我们对男孩早熟的心理影响仍然知之甚少，因为男性的青春期时间很难衡量，所以我们的研究结果对于帮助降低男孩和女孩的自残风险非常重要。”

此研究可更好理解自残原因并及早干预

布里斯托尔大学医学院人口健康科学流行病学研究员贝基·马尔斯（Becky Mars）博士补充道：“下一步将是找出解释这种联系的机制。这可能是生物因素，如神经发育或激素变化，也可能是心理社会因素，如欺凌、药物使用或抑郁。一旦我们对早期青春期人员更容易自残的原因有了更好的理解，就可以设计和实施干预措施，以帮助降低自残风险。”

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