只因28元，亲妈打死12岁女儿：身为父母，请你学会控制情绪

如果提问28元可以买到什么，带着孩子的家长可能会回答“一份儿童套餐”，街头的年轻人可能会说“一杯奶茶”。但绝不会有人想到，一位12岁的花季少女，仅仅因为这28元，悲惨地告别了人间。

怀疑孩子偷钱，亲妈失手打死女儿

悲剧发生在深圳龙岗。去年10月，11岁的小洁跟随母亲阿芳来到深圳，借住在亲戚家。阿芳在餐馆当服务员，小洁则暂时辍学在家，生活的窘迫显而易见。

今年2月的一天晚上九点多，阿芳怀疑小洁偷拿了自己28元，便拿起鞋柜上的塑料按摩板，多次击打小洁大小腿后侧、手掌心等部位。

之后小洁就躺在地板垫子上休息，直到约两小时后，亲戚发现了异常，急忙将小洁送医救治。然而为时已晚，小洁因被多次殴打，引起失血性休克，抢救无效身亡。

11月18日，龙岗法院官方微信公布了审理情况。被告人阿芳（化名）故意伤害他人身体，致他人死亡，其行为已构成故意伤害罪。在案件审理期间，小洁父亲和外公出具了谅解书，且阿芳归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭认罪，依法可从轻处罚。最后，法院依法判决被告人阿芳犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。

由于一时的气愤，阿芳在情绪过激下酿成的惨案，导致一位12岁的花季少女早早结束了一生，自己和家人也都将生活在痛苦和后悔之中，令人痛心。在悲痛之余，这件事也提醒我们，日常管教孩子时，家长一定要学会控制自己的情绪，切不可出现过激的行为或言语，以免对孩子造成无可弥补的伤害。

情绪失控对孩子的伤害，将伴随一生

如今社会压力大，在重重压力之下，很多家长都难免会有情绪不佳甚至失控的时刻。在我们忍不住对孩子发完脾气或动手后，又会在心里感到愧疚和心疼，再默默发誓绝对没有下次。

但是，留在孩子身上的伤或许可以痊愈，对孩子的心灵造成的伤害是难以弥补的。

曾看过一档综艺节目《旋风孝子》，陈乔恩和母亲是节目嘉宾。这对母女相处时的氛围十分微妙，似乎没什么话说的样子。

陈乔恩解释说，小时候母亲总是骂她，所以对母亲她总是有一种恐惧心理。即便现在长大了独立了，母亲站在她背后，她还是会害怕。

常言道，幸运的人一生都在被童年治愈，而不幸的人一生都在治愈童年。不让我们的压力转嫁到孩子身上，带给他们一个悲惨的童年。

身为家长，如何掌控情绪

那么身为家长，我们该如何控制自己的情绪呢？

1.理解孩子

在不同的年龄阶段，孩子会有相应的心理特征和敏感期，身为家长应该提前阅读相关的育儿书籍，了解孩子的成长特点，理解孩子的心理，掌握应对方法。这样在面对孩子的时候，就能够正确对待，避免出现情绪失控的情况。

2.给情绪设置冷静期

当我们意识到自己正在对孩子生气时，一个很有效的控制情绪的办法就是设置冷静期，可以在心里从1数到20，再开口说话。

举个例子，当孩子带着伤回来时，不要第一时间质问孩子为什么打架，先倒杯水给孩子，自己默念20个数，这时你可能就会想到，孩子为什么会和别的同学打架，是不是要先听孩子说一下原因？孩子伤得重不重，要不要处理一下伤口？

这样一来，等到开始和孩子交流时，就已经从一开始的怒不可遏转变为关心关切的语气，孩子也会更愿意敞开心扉交流。

3.多爱自己

很多家长都会为孩子倾注自己全部心血，特别是妈妈们。从一开始的哺乳，到孩子上学后辅导作业，有些职场妈妈还要平衡自己的工作和家庭，身上的担子之重可想而知。

如果家长们不学会为自己缓解压力，长此以往消极情绪得不到排解，越聚越多终有一天会爆发出来，伤害到自己和亲人。

因此，家长们要学会在爱孩子的同时多爱自己，空闲时间去散步，和昔日好友聚餐看电影，或是做做手工，重拾自己的兴趣爱好。只有家长自己心情舒畅，才能在面对孩子时控制好自己的情绪。

4.学会道歉

即使家长尽量控制，也难免会有情绪失控的时刻，这时我们就需要学会跟孩子道歉。孙燕姿曾说过，自己有时也会吼孩子，但之后会冷静下来，认真向孩子道歉，她说：“吼完不解释，孩子只会害怕，根本不会明白自己哪里不对。”

当我们发完火，冲孩子吼完之后，记得及时向孩子道歉和解释，告诉孩子自己为什么会生气，以及让他们明白，家长还是爱着自己的。

控制好自己的情绪绝非易事，但对孩子来说，情绪稳定的家长才是他最坚强的后盾。育儿何尝不是一场家长的修行，让我们和孩子一起成长，向着更好的自己，出发！

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