儿童头盔怎么选？内行人给出了答案

今年，我国要求骑电动车必须要戴头盔。这条消息一经发布，全国各地开始了“头盔抢购潮”，其中也包括了儿童头盔。

那么，儿童头盔怎么选？什么样的儿童头盔能保障孩子的安全？我们来看看内行人的意见：

给孩子选头盔，选半盔还是全盔？

其实，半盔和全盔各有优缺点。半盔对孩子的听力影响不大、散热性较好；全盔安全性最高，耐穿透性也很好，但夏天带全盔很十分闷热。在给孩子选购电动头盔时，建议购买3/4的头盔。

头盔和安全帽是一样的吗？

目前，国家还没有出台电动车头盔的相关标准。但为了保证安全，大家可以参考一下摩托车头盔的相关标准，选择符合国家3C认证的头盔产品，千万不要购买来历不明的三无产品。

有家长会问，头盔和工地上使用的安全帽有何差别呢？安全帽能不能代替头盔用呢？看看下面的视频，你就懂了：

可见，安全帽≠电动头盔，可千万不要拿生命开玩笑啊！

平衡车头盔可以用吗？

当然不可以！国家规定，电动车的最高速度不能超过25千米每小时，换算一下就是7米每秒！但就算在3米每秒的冲击力下，摔伤脑袋，都有可能危及生命安全。

通常来说，头盔由缓冲层、衬垫、佩戴装置、壳体和其他多个部件组成。头盔能否发挥安全防护作用，主要看头盔在碰撞发生时，能不能把碰撞产生的冲击力给吸收掉，同时抵御住其他物体的穿透。

儿童平衡车的头盔能够避免摔倒时产生的磕碰，却不能在高速撞击中发挥缓冲保护的作用，而且大多数平衡车头盔的缓冲层材质坚韧性不足，壳体的抗击打能力较差，因此不建议用。

给孩子佩戴头盔需要注意什么？

给孩子佩戴头盔时，大家千万不要忘记将下颚的头盔颚带系上。如果系带没有系好，头盔可能会乱晃，发生移动。当脑袋发生碰撞时，头盔会发生二次碰撞致保护效果大幅降低。因此，大家要调整好系带长度与孩子下颚之间的距离，留下一个手指的空隙为宜，可以最大化地提高头盔的保护性能。

需要注意的是，用电动车带孩子出门时，除了让他佩戴头盔外，还要给他购买一款宝宝座椅，不要让让孩子坐在后座或站在踏板上。另外，大家骑电动车时一定要遵守交通规则，不闯红灯不走反道，在保证安全的同时，给孩子当好榜样。

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