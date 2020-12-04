带娃看病挂什么科？1分钟教你“对症挂号”

天冷了，气候变化大，体质薄弱的孩子很容易生病。现在的父母都会带孩子去专科医院也就是儿童医院去看病，但是儿童医院的科室真的太多了，有时候排了一上午的队，结果告知挂错了，真是要急疯！

来来来，育姐一分钟教你“对症挂号”，这份指南赶紧收好~

“对症挂号”了解一下

2岁以上的孩子会指出自己感觉不适的部位，3岁以上孩子会用语言简单描述自己的不适症状，比如是疼还是晕，只要知道孩子哪边不舒服，那就好办了：

1.疼痛

根据孩子的疼痛部位，决定挂什么科。

（1）牙疼

孩子牙疼伴有牙龈肿胀，要带他去口腔科；经常剧烈运动后牙疼，建议带他去心内科；牙疼伴有鼻塞、面部牵引不适，挂耳鼻喉科。

（2）头疼

孩子一侧头疼，没有外伤，挂神经内科；有外伤，则挂神经外科；孩子头疼伴有耳鸣、流鼻涕、眩晕等症状，挂耳鼻喉科。

（3）肚子疼

孩子肚子疼并伴有腹泻、恶心，应带他去消化内科；如果腹泻时伴有发烧要去肠道门诊；孩子右上腹或右下腹急性腹痛，建议挂普通外科。

（4）腿疼

孩子睡觉时感觉腿疼，很可能是生长痛，大家只需随时观察，并注意给他适量补钙就好。如果孩子腿肚有按压痛，挂血管科；孩子腿疼并伴有关节肿胀，要去骨科检查。

2.晕眩

晕眩一般伴有食欲下降、恶心。孩子站立或坐下时，有明显的眼球乱转，应挂神经内科；当身体位置发生改变时（坐起或翻身），晕眩情况更严重的话，建议挂骨科或耳鼻喉科。孩子使用电子产品时间过长后感到眩晕，建议直接去眼科；若晕眩伴有脸色苍白、四肢无力，挂心内科或血液科。

3.其他部位不适

孩子饮食正常，若皮肤上突然出现红疹，要去看皮肤科；若是孩子添加新的辅食后皮肤出现红疹，建议去变态反应科。

孩子睡觉时有有憋闷感，经常被憋醒，建议挂耳鼻喉科；孩子睡觉时偶尔出现3-5秒呼吸“暂停”，应去呼吸科就诊。

另外，一旦出现胸闷、胸疼、呼吸困难的症状，要及时去急诊！

带娃看病，上午去还是下午去好？

如果需要空腹检查、验尿、测血糖等，建议大家早点去医院。早晨6-7点验尿和测血糖，检验结果最准确。另外，哮喘症状在早上最明显，此时治疗效果最佳。

如果不是很急的病，不建议一大早去医院。从经验上来说，早上8点去医院候诊，和10点半后去医院候诊，等候的时间是差不多的。特别是单纯的开药或复诊，建议大家错过看病高峰期，一般来说星期一到星期三上午10点前人都会很多。建议选择下午或周末再去看病，更能节省时间。

第一次就诊别挂专家号

在初诊阶段，专家和非专家的看病流程基本是一样的，通过父母的主诉给孩子开具检查单据。专家不会凭肉眼做出诊断，同样需要正常的检查流程。放心，在诊室坐诊的儿科医生都有10年以上的医学经验，初诊选择他们就好。

等检查结果出来后，患儿需要接受进一步治疗，如果是遇到疑难杂症，这时候再挂专家号。

候诊时，这些问题要想好

在候诊时，想一下孩子有哪些明显症状、症状持续了多长时间、以前有没有发生过类似情况、最近有没有吃过特别的食物、三天内有没有发生碰撞或摔倒、就诊前吃过何种药物、对什么药过敏、有没有家族病史或过敏史等。

医生开药后，要记得问一问吃药时要注意什么，吃多久的药、服药期间需不需要忌口、什么时间带孩子复诊、日常生活习惯是否要做出改变，以及其他一些注意事项。

如果是带孩子复诊，最好把之前的病历带上，或者简要说明之前病情，询问医生是否要调整用药。

以上这些干货，你都收藏好了吗？

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