BB出生一周内，免疫系统这样被激活

在子宫内，胎儿受益于胎盘的保护，这限制了它们与病原体的接触。然而，婴儿一旦出生，就面临着无数对他们身体来说完全陌生的细菌。他们的免疫系统必须迅速发展，以确保早期预防感染。那么在生命的最初几天里，免疫系统的发展到底是怎样的呢？为了回答这个问题，波士顿儿童医院精确疫苗项目的研究人员得到了人类免疫项目联合会（HIPC）/国家过敏和传染病研究所（NIAID）的资助，研究了生命第一周内免疫系统不同组成部分的激活时间。

生命第一周，免疫系统发生变化

“我们的研究揭示了在生命最初7天内，免疫系统在两个独立队列中的发育变化。此外，我们对免疫系统的发展提供了深入的见解，这似乎是由与出生相关的免疫触发因素引起的，”汉诺·斯特恩（Hanno Steen）博士说，这项研究结果发表在《免疫学前沿》上。

补体途径是新生儿免疫的核心

研究人员研究了冈比亚（西非）和巴布亚新几内亚两个独立队列中，出生时和出生后第1天、第3天和第7天后新生儿血浆中蛋白质的含量。这种方法使他们能够高灵敏度地跟踪人类生命第一周血液中免疫成分的动态变化。

首先，研究小组观察到，出生后，参与急性炎症反应的血浆蛋白增加，表明免疫系统发育被激活。随后，与称为补体系统的先天免疫途径相关的成分增加，最早在出生后24小时开始。 补体途径在先天性免疫中起着重要作用，它通过募集多种蛋白质复合物（C1到C9）来诱导病原体的直接破坏。此外，七天内补体的大部分抑制剂浓度都在增加。

最后，分析还表明，母亲传播的抗体在出生后的第一周内迅速下降，而与补体途径激活相关的抗体（IgM和IgG1）增加。总之，这些结果表明，补体途径可能在新生儿免疫中起核心作用，可能是婴儿期抵御病原体的重要机制。

了解免疫系统，有助于新生儿精确疫苗的开发

鉴于早期感染的流行，更好地了解免疫系统及其在出生后第一周的发育情况尤为重要。要知道，新生儿感染每年造成70万人死亡，占5岁以下儿童死亡率的40%。

这项研究的主要作者汉诺·斯蒂恩（Hanno Steen）博士说：“在婴儿出生之初，更好地了解免疫系统将是开发新生儿精确疫苗的关键，这也是波士顿儿童医院精确疫苗计划的主要目标之一。”

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