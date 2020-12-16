女性社交少，容易患高血压！

众所周知，孤独和社会孤立对老年人的身心健康有负面影响。现在，不列颠哥伦比亚大学的研究人员发现，社会孤立会以不同的方式影响男性和女性的健康，包括让女性面临更高的高血压风险。

社会孤立和高血压直接相关

在最近发表在《高血压杂志》上的一项研究中，研究人员发现，缺乏社交关系的中老年女性比男性更容易患高血压和中风。高血压是一种已知的心脏病风险因素，也是女性死亡的主要原因。

该研究的首席研究员Annalijn Conklin表示，“在老年人中，社会孤立是导致死亡的最大已知危险因素，仅与吸烟相等。不太为人所知的是，社会隔离如何对男性和女性产生不同的影响，或者它如何影响长寿的生物标志物。我们的研究表明，尤其是女性，在中老年经历隔离时，更容易患高血压。”

女性在经历社会孤立时更容易患高血压

这些研究人员利用来自加拿大老龄化纵向研究的数据，分析了28238名45岁至85岁成年人的社会关系，发现没有伴侣关系、每月参加少于3次社交活动或社交网络较小（接触者少于85人）的女性患高血压的几率较高。在丧偶、独居和社交不活跃的女性中最高，而丧偶和已婚妇女之间血压差异最大。他们发现，在所有类别中，丧偶妇女患高血压的可能性最大。

在男性中，情况完全不同。那些单身、与他人同住一个家、拥有最大社交网络的人血压最高，而那些人际网络较小、独居的人血压较低。

研究人员发现，不同社会关系的结合也很重要。定期的社会参与似乎对无伴侣的妇女具有保护作用，相关工作人员可能希望筛选每月的社交活动数量，并在治疗无伴侣的老年妇女时，将这些活动与健康饮食、锻炼结合起来。

Conklin说：“在女性中，与缺乏社会关系有关的血压升高与非甾体抗炎药、钠饮食污染增加或体重增加相似。这是女性患心脏病或中风的重要危险因素。”

社会隔离对男女健康产生不同的影响

Conklin先前使用相同的数据集进行的研究发现，单身、丧偶、离婚或分居的女性腹部和全身性肥胖的几率更高，而男性如果独居、社交网络较小，肥胖的可能性较小。

Conklin还表示：“结合我们之前的研究，我们的新发现强调了社会隔离对男性和女性健康的影响是不同的。在新冠肺炎迫使我们限制社交活动的时候，那些从事卫生保健和公共卫生工作的人鼓励老年妇女寻找新的社交活动方式，这一点很重要。”

这项研究的主要作者Zeinab Hosseini曾在UBC担任博士后研究员，他说，还需要更多的研究来发现社会关系究竟如何影响心血管危险因素。前瞻性研究和干预研究可以帮助我们理解这一点，也可以帮助我们理解为什么女性与男性之间的联系不同。

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