冬天给孩子吃水果，这几种要悠着点，会带来健康问题！

让孩子每天吃点新鲜的水果蔬菜，确实大有好处，可以保持饮食均衡，促进身体健康发育。

但育姐还是得提醒大家一下，有些果蔬可得悠着点吃，吃多了会对孩子的健康不利！一起来看看：

男童橘子吃多了，秒变“小黄人”

最近，网上曝出一条新闻，一名5岁男童的脸部、双手、双脚的皮肤突然变得很黄，妈妈忧心忡忡，担心儿子患上了黄疸肝炎，便立即带他去医院就诊。医生检查后发现，孩子全身皮肤变黄其实是因为吃了太多橘子，导致“橘黄症”。

其实，“橘黄症”也被称为胡萝卜素血症。如果人体在短时间内吃了过多富含胡萝卜素的食物，血液中的胡萝卜素含量就会突然上升，进而沉积在皮肤黏膜和角质层部位，导致皮肤变黄。

“橘黄症”听上去有点吓人，但这种病无需特殊治疗，只要不吃或少吃富含胡萝卜素的食物，同时多喝水，通常一个月内症状就会消失。

冬天吃橘子，一天吃多少合适？

眼下正是吃橘子的季节，那么，每天给孩子吃多少橘子比较好呢？

根据《中国居民膳食指南》的建议，每人每天吃新鲜水果的量应控制在200-350克左右。注意哦，这里指的是不同水果加在一起的摄入量，并不是一种水果的量。如果孩子爱吃橘子，大家一定要控制好，别让他吃太多。

除了橘子以外，西红柿、芒果、胡萝卜、南瓜都是富含胡萝卜素的食物。总的来说，蔬菜或水果的颜色越深，胡萝卜素的含量就越高。以上这些果蔬，都不要让孩子短时间内吃过多。

除了橘子，这两种水果也要小心！

1.草莓

草莓鲜嫩可口深受人们喜爱，这几天水果店、超市都会把红彤彤的草莓放在最显眼的位置，销售量也是喜人。

很多人认为草莓是冬天的应季水果，但并不是这样哦~草莓真正的上市时间是春夏之交，现在市场上出售的草莓都是反季节种植的。

一听到反季节食物，很多妈妈就会紧张，但其实反季节水果的生长并不依靠激素，而是通过提高室温、大棚设施等方式，让水果的成熟时间提前。

网上有说空心草莓、个头很大的草莓、畸形草莓使用了过量的激素和农药，那么，事实真的如此吗？

（1）空心草莓

有的品种的草莓容易发生空心现象，比如“甜查理”草莓。还有，在草莓快速生长期，如果水分供应不足也会导致果肉空心。当然了，草莓空心还有一种可能是，种植时使用大量生长激素。

（2）颜色不均匀

草莓的颜色不均匀，大部分是受到光照的影响。如果这些草莓果味较淡、口感不佳，或者放置一段时间后变成暗红色，轻轻触碰果肉就能渗出水来，有可能是“问题草莓”！

（3）畸形草莓

草莓发生畸形，不一定是使用了太多膨大剂引起的，也有可能是光照不均或者是授粉不均引起的。不过，出现畸形草莓，也可以反映出草莓的生长环境不佳。因此，最好也不要购买。

（4）个头很大的草莓

草莓的大小多跟品种有关。如果草莓的味道很好、果香味较浓，基本可以断定是品种不同造成的。如果草莓口感很淡、果香味不浓、果肉很软，那就有可能是使用了过量的生长激素。

总结以上几点，不能只凭一点就认定草莓有问题，要学会“一看二摸三品尝”的鉴别方法。如果这三关都过不了，就不能买。

2.甘蔗

入冬以来，人们常吃的水果除了柑橘，还有甘蔗。甘蔗本身不具有任何毒性，但如果甘蔗发生霉变，就很容易滋生一种名为“节菱孢菌”的霉菌。这种霉菌进入人体后，轻则引发呕吐、腹痛；重则会造成中枢神经系统损伤，引发脑疝、脑水肿等症状，导致严重的神经系统后遗症，甚至会引发呼吸衰竭危及生命。

如果发现甘蔗上有霉变、红点或者散发出酸辣味、酒槽味，应及时丢弃，千万不要让孩子食用！

最后提醒大家，孩子肠胃比较敏感，饮食上不注意，很容易危害到健康，万万不可大意！

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