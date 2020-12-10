还记得那个想用3美元买豪车的小男孩吗？有人帮他圆梦了

据外媒报道，美国犹他州一名5岁男童因妈妈不给他买兰博基尼跑车，便带上自己积攒的零花钱，偷偷开走父母的车自己去买。幸好没过多久，他就被高速巡警拦截下来，避免了意外发生。此事经媒体曝光后，这名男童很快在网上“走红”。万万没想到的是，一名富商得知此事后，竟开着自己的兰博基尼帮这名男童圆了梦。

富商得知此事，开车带男孩兜风圆梦

这名5岁男童名叫阿德里安，5月4日，他趁家人不备，将父母的SUV开上高速，想要去加利福尼亚州找姐姐，并认为自己用零花钱3美元就可以将兰博基尼买回家。此事经媒体报道后，阿德里安的家人受到社会各界的广泛批评。

让人意外的是，5月5日，一名富商得知此事后，竟主动和阿德里安的家人取得联系，让阿德里安坐自己的兰博基尼圆他的“豪车梦”。

据悉，这名富商名叫内维斯，经营着一家网络公司。他表示：“我不鼓励孩子开父母的车，或者有其他违法行为。我开车带阿德里安兜风，只是为了让他离自己的梦想更近一些，并让他明白，一切都是有可能的。孩子应该有勇气追求他想要的东西。他不会开车，身高也碰不到车踏板，但他想办法克服了这些困难。我曾经跟阿德里安一样什么都不懂，现在我长大了，也过得好好的。”

男童坐跑车超兴奋，网友对此看法不一

阿德里安坐在兰博基尼里兴奋不已，激动地用手触摸车身，并和内维斯拥抱。阿德里安的姐姐开心地表示，弟弟一直想买一辆兰博基尼，平常会花几个小时看兰博基尼的视频：“弟弟看上去很开心，之前发生的事情让他很伤心，现在他的脸上又有光了。”

但是，这件事很快便在网上引发热议，网友们对此意见不一。有网友认为：“这件事真是太糟糕了，孩子做错事，不但没有受到惩罚，还得到了不错的奖励，这就是在鼓励他继续犯错。”、“如果5月4号那天他把人撞了，那事情就是另外一个结局了。”、“看了这条新闻后，孩子们都要去偷车了。”但也有网友给阿德里安送上祝福：“希望阿德里安能用正确的方式实现自己的梦想。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)