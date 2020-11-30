2岁娃被爸爸虐打致死，妈妈冷眼旁观还护夫

据台湾媒体报道，2019年，台湾台中市一名男子因不满2岁儿子想回养父母家，竟每天虐打他。孩子曾被打得脑震荡昏倒在地，呼吸暂停，该男子用CPR将其救醒后继续毒打。令人更无语的是，孩子妈妈见状，既未保护孩子，也没有送孩子去医院，还处处袒护孩子爸爸，最终两人的悟性导致孩子颅内出血而死。今年，台中地检署将此案侦结，以家庭暴力之凌虐致死罪，对父母两人提起公诉，请求法院予以重判。

男童出生后被送养，回归原生家庭后被毒打

据了解，孩子的爸爸姓邱，现年25岁，妈妈姓王，现年42岁。两人多年前结婚后，生下7岁女儿和5岁儿子。因经济困难，两人离婚，但仍租住在同一套公寓里，靠领取低收入家庭补助生活。

2016年11月，两人的小儿子出生。因无力抚养，他们将孩子交由台中市社会局代为抚养。2016年12月，这名孩子被送到安置家庭抚养，直至2019年9月才被送回。就这样，他们一家五口人共同生活在租住的公寓里。

因为孩子从小在安置家庭长大，不能适应原生家庭，整天哭闹不想跟爸妈同住。孩子的行为让整天在家靠打零工为生的邱某非常恼火，每天对其进行毒打。邱某经常拿卡通人物“雪宝”将孩子的手腕捆绑起来，一天不少于4次，每次捆绑30分钟至3个小时，导致孩子手腕流血。除此之外，邱某还拿着铁艺架在房间里追打孩子，致使孩子跌倒撞在地上、墙上，弄得头破血流方肯罢手。

爸爸将孩子虐待致死，被捕后一直在推诿

2019年11月16日，孩子在洗澡时再次遭到邱某毒打。当时，孩子撞到洗手台反弹，后脑撞到墙壁昏迷不醒。两人通过CPR把孩子救醒。第二天，邱某继续虐打孩子致其晕倒在地。孩子苏醒后吃了点东西又再次晕倒。邱某竟然打开吹风机，用56-59度的热风吹向孩子的脸部和胸部。邱某和王某二人不见孩子苏醒，便将其送往医院急救，然而孩子当天晚上就宣告不治身亡了。

检警在侦办此案过程中，邱某一直在推卸责任，辩称儿子回来感觉是在“做客”，一直哭闹着想“回家”。他声称，因为儿子到处乱跑、自残，所以才会用玩具把他手腕绑起来。他看见儿子撞晕或呼吸暂停，上网搜索急救知识把孩子救醒。他不把孩子送医治疗原因是，他不想孩子再被送走，让旁人说他“虐童”。

而孩子的妈妈从始至终都在包庇孩子爸爸。以前曾有人举报邱某家暴，警察上门询问，妈妈却对警察说，孩子手腕处的伤痕是自己玩橡皮筋弄伤的。儿子被送往医院抢救时，医护人员看到孩子嘴边带血，妈妈竟然对医生说，孩子是“吃火龙果噎到了”。

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