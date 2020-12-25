担心圣诞老人因疫情过不来，女孩请总理颁通行证

据欧联通讯社报道，日前，意大利两名儿童分别写信给总理孔特，希望政府能在疫情封锁期间，给圣诞老人颁发一张特别通行证，让他继续给孩子们送圣诞礼物。总理孔特随后给小朋友回信，暖心话语备受网友们的好评。

两孩子致信总理，希望给圣诞老人颁发通行证

前不久，意大利总理孔特收到两名儿童的来信。其中一名儿童名叫克里斯特尔，今年5岁，来自维罗纳市。10月22日，克里斯特尔被确诊患上了新冠肺炎，至今仍在家中隔离。

圣诞节马上就要到了，克里斯特尔担心疫情封锁不能和其他小伙伴一起欢度圣诞，更担心圣诞老人不能给孩子们送礼物。她认为，总理孔特颁布了禁足令，那么可以写信向他申诉，从而让圣诞老人继续给孩子们送礼物。她在信中写道：“孔特总理，现在商店全部歇业了，您能不能帮帮孩子们，让圣诞老人、女巫和圣女露琪娅能继续给孩子们送礼物。”

另一名5岁儿童汤玛士也在孔特的社交媒体上留言称，希望总理能给圣诞老人颁发一张特别“自我声明”，随时可以向孩子们送礼物。

孔特给两名孩子回信，暖心回复获网友点赞

随后，孔特回复了这两名小朋友的来信。他在给汤玛士的回信中写道：“亲爱的汤玛士，你的留言我看到了，在这里向你保证，圣诞老人跟我说，他已经获得了国际版的特别自我声明，可以在全球各地自由出入给孩子们送礼物，不会受到任何限制。”

孔特在信中表示，他收到孩子们的来信非常高兴，对孩子们能严格遵守防疫规定，保护家人和身边所有人感到很欣慰。他会把孩子们的要求跟圣诞老人说。他还表示，2020年是意大利十分困难的一年，但所有的孩子都很可爱。

孔特的做法受到了很多网友的点赞和支持，有网友表示，孔特的回复暖暖的，很有爱~

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