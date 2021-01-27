电子烟对儿童杀伤力大，肺损伤或更严重！

青少年使用电子烟和呼吸机产品的比例很高，但对健康的不良影响却没有得到充分的研究，但几乎没有关于年轻患者的数据。但这个问题不容小觑，因为人们开始吸烟的年龄越来越小。

青少年吸烟现状触目惊心

最近的数据显示，9.6%的八年级学生吸食尼古丁或四氢大麻酚，十年级和十二年级分别有19.9%和25.5%。许多年轻人每天抽烟。

间接接触传统的可燃性香烟（二手烟）有明显的副作用，包括呼吸道疾病、早产和生活质量下降。人们对电子烟产生的二手烟知之甚少，尽管大多数研究认为它会对健康造成危害。

一个由洛杉矶萨班儿童医院研究所麻醉危重病医学部的副主任、医学博士Robinder Khemani领导的研究小组，他们决定寻找吸氧对青少年健康影响的新证据。

使用电子香烟或导致儿童肺损伤

Khemani博士最近收到了美国国家心脏、肺和血液研究所（NHLBI）50万美元的资助，研究吸电子烟和二手电子烟对儿童和青少年的长期健康影响。

Robinder Khemani博士表示：“电子烟中的大多数化合物还没有经过全面的安全性评估，有些毒素在电子烟中的浓度比可燃香烟高。”

他的团队致力于研究疾病控制和预防中心（CDC）称之为电子烟肺病（EVALI）的一种新情况，即“电子香烟或电子烟类型产品使用相关的肺损伤”。这种疾病在2019年夏天首次被CDC发现，当时开始出现严重、甚至致命的突发性肺部感染，其个人的其他健康状况良好。

截至2019年12月，美国共有2409例因EVALI而住院，52例死亡。16%的病例涉及18岁以下的病人。医生们在这些病人中发现了至少一个共同点——最近使用电子烟或电子烟类型产品。

电子烟和小儿急性呼吸窘迫综合征有关

为了第二阶段临床试验，Khemani博士资助的NHLBI研究。研究成果REDvent是一种管理病人使用呼吸设备的新的方法，可以通过新设计的电脑程序保持呼吸肌的力量和减少病人的机械通气时间。

大约90%的受试者年龄在1个月到18岁之间，患有小儿急性呼吸窘迫综合征（PARDS），这是一种进展迅速的疾病，会导致液体泄漏到肺部，导致呼吸困难。

这项电子烟的研究主要集中在那些患有PARDS的儿童身上。PARDS通常是由儿童的感染引起的，这项研究想要查清电子烟引起的肺损伤，是否与其他PARDS原因引起的肺损伤相同。这项研究的一个独特之处在于，它查清了儿童间接接触电子烟的影响。

儿童接触电子烟会影响病情严重程度



这项研究将比较青少年EVALI和其他原因PARDS的临床数据。Khemani博士的研究小组还希望找出当儿童患病时，接触电子烟是否会影响疾病的严重程度和临床结果。

Robinder Khemani博士指出：“家长们经常在室内或汽车等封闭空间内抽烟，而没有想到他们会让孩子接触到潜在的毒素。”

他预计总共会跟踪350名儿童和青少年。他说：“我们希望能揭穿这种关于良性的说法。”

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