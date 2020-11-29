新福音！改变饮食或可帮助多囊女性恢复排卵

有研究发现，地中海式饮食可作为多囊卵巢综合征（PCOS）的一种可能的治疗方法，因为有多囊卵巢综合征特征的小鼠被发现受益于类似的饮食，可重新恢复排卵。

饮食可恢复多囊卵巢综合征小鼠的生殖功能

在《自然通讯》杂志上发表的一项研究中，来自悉尼新南威尔士大学、悉尼大学查尔斯·珀金中心和澳新银行研究所的研究人员说，这是首次证明仅通过饮食就能恢复多囊卵巢综合征小鼠功能失调的生殖功能。

领导这项研究的新南威尔士大学副教授Kirsty Walters惊讶地发现，低蛋白、中等碳水化合物和脂肪的比例似乎能逆转PCOS对具有PCOS功能的部分雌性小鼠生殖健康的影响。令人鼓舞的是，这种饮食比例属于地中海式饮食。

她说，目前，建议对患有PCOS的女性采取一般健康的生活方式，以减轻症状的严重程度（通常包括体重增加），但这些新发现为具体的饮食干预提供了证据，可以作为治疗PCOS的一种有前途的策略。

“虽然我们需要在未来的研究中测试这种饮食对多囊卵巢综合征妇女的影响，但我认为我们的最新研究是我们应该进一步探索饮食的垫脚石，”Walters副教授说。

PCOS是一种内分泌紊乱，影响全球10%以上的女性，症状包括月经周期不规律或无周期、体重增加、雄性激素（男性体内通常含有较高数量的激素，如睾酮）。这是一种通常与不孕有关的疾病，虽然有医学干预可以帮助克服这种疾病，但没有治愈的方法，其原因仍然不明。

地中海饮食需要进一步研究探索

首席博士后研究员说，由于观察到30%至75%的PCOS妇女体重增加过多，饮食干预和运动是减轻症状严重程度的一线治疗方法，但最佳饮食尚待确定。

这项研究是在新南威尔士州悉尼分校和澳新银行研究所进行的，包括给小鼠10种不同的饮食和不同的宏量营养素混合物，这些小鼠用缓释二氢睾酮（DHT）颗粒处理，产生类似多囊卵巢综合症的性状。

Rodriguez Paris博士说，再次出现排卵迹象的那组小鼠对饮食有反应，这种饮食对人类可能具有重要意义。

她说：“令人兴奋的是，在我们确实看到了拯救排卵的希望，蛋白质、碳水化合物和脂肪的比例与传统地中海饮食相似。”

“因此，我认为这是一个非常有力的迹象，表明地中海饮食应该在人类研究中进一步探索。”

吃相同的食物，患病小白鼠体重增加较多

合著者之一、来自悉尼大学查尔斯·珀金斯中心医学与健康学院的Samantha Solon-Biet博士说，这项研究的另一个有趣发现是，尽管吃了相同量的食物，但表现出PCOS的老鼠比对照组（没有PCOS）的老鼠体重增加得多。

Solon-Biet博士补充道：“PCOS小鼠体重更重，即使它们吃的食物量与对照组相同。”

“因此，除了食物摄入之外，肯定还有其他机制导致体重增加。研究报告称，PCOS妇女的体重管理干预措施可能不如未患PCOS的妇女有效。

“但我们的研究表明，引起体重增加的不是食物量，因此，对其他相关机制的确可以为研究人员开发治疗这种疾病打开新方向。”

研究人员说，下一步将是一项临床研究，以检查地中海式饮食是否对PCOS妇女有好处，并试图发现影响许多PCOS妇女的意外体重增加背后的机制。

这项研究得到了澳新银行研究所和新南威尔士州妇女和儿童健康学院的项目支持资金支持。

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