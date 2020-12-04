孕期缺乏维生素D，或会影响孩子智商！

维生素D是一种重要的营养素，在人体内有许多重要功能。母亲的维生素D通过子宫传递给婴儿，帮助调节包括大脑发育在内的过程。发表在《营养学杂志》上的一项研究表明，母亲怀孕期间的维生素D水平与孩子的智商有关，这表明怀孕期间妈妈较高的维生素D水平，可能会让孩子获得更高的智商得分。

这项研究的主要作者、西雅图儿童研究所儿童健康、行为和发展部的研究科学家梅利莎·梅洛（Melissa Melough）说，维生素D缺乏症在普通人群和孕妇中都很普遍，但她指出，黑人妇女的风险更大。梅洛说，她希望这项研究能帮助医疗保健提供者解决有色人种妇女和维生素D缺乏风险较高的妇女之间的差异。

梅丽莎·梅洛表示，“黑色素可以保护皮肤免受阳光的伤害，但是黑色素通过阻挡紫外线，也会减少皮肤中维生素D的产生。因此，在我们的研究中，我们发现黑人孕妇中维生素D缺乏的比率很高，这一点也不奇怪。”

研究发现：40%孕妇缺乏维生素D

据梅洛称，美国80%的黑人孕妇可能缺乏维生素D。在参与研究的妇女中，大约46%的母亲在怀孕期间缺乏维生素D，黑人妇女尤为明显。

梅洛和她的合著者使用了来自田纳西州的一个名为“影响儿童早期神经认知发展和学习的条件”的队列研究的数据。研究人员从2006年开始招募孕妇参加这项研究，并随着时间的推移收集有关孩子健康和发育的信息。

在控制了与智商有关的其他因素后，怀孕期间较高的维生素D水平与4至6岁儿童的高智商相关。尽管像这样的观察研究不能证明因果关系，但梅洛相信她的发现有重要的意义，值得进一步研究。

孕妇维生素D缺乏，通过饮食可减少差距

“维生素D缺乏症相当普遍，”梅洛说：“好消息是有一个相对容易的解决方案。通过饮食很难获得足够的维生素D，并不是每个人都能通过晒太阳来弥补这个差距，所以一个好的解决办法就是补充维生素D。”

维生素D的建议每日摄入量为600国际单位（IU）。平均而言，美国人在饮食中的摄入量少于200国际单位，因此，如果人们不通过晒太阳或补充营养来弥补这一差距，那么人们很可能会变得缺乏营养。富含维生素D的食物包括脂肪丰富的鱼类、鸡蛋和强化食品，如牛奶和早餐谷类食品。然而，梅洛指出，维生素D是最难从我们的饮食中获得足够量的营养素之一。

这项研究希望能为怀孕妇女提供额外的营养建议。尤其是在黑人妇女和维生素D缺乏的高危人群中，营养补充和筛查可能是减少健康差距的有效策略。

总结研究的主要收获

梅洛说，这项研究有三个关键的收获：

1.维生素D缺乏症在怀孕期间很常见，而黑人妇女的风险更大，因为皮肤中的黑色素会减少维生素D的生成。

2.怀孕期间母亲体内较高的维生素D水平可能会促进大脑发育，并导致儿童智商更高。

3.筛查和营养补充可以纠正高危人群的维生素D缺乏症，并促进后代的认知功能。

梅洛表示，“我希望人们知道，这是一个普遍的问题，会影响儿童的发展。即使你吃了健康的饮食，也会出现维生素D缺乏症。有时这与我们的生活方式、皮肤色素沉着或其他我们无法控制的因素有关。”。

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