2岁男童弄坏邻居东西，被邻居抽打浑身是伤

据西班牙《世界报》报道，11月21日，玻利维亚一名女子外出工作，便将2岁儿子交给13岁女儿照料。令人没想到的是，一名女邻居趁机溜进她家，用电线把男童抽得遍体鳞伤。次日，当地警方对外表示男童前几天把该女子的手机和银行卡弄坏，女子打人是为了泄愤。

两岁孩子遭女邻居暴打，网友倍感震惊

11月22日，当地警方特别犯罪部门负责人在新闻发布会上表示，男童的面部和后背都有红肿表现，很明显“受到了类似电线物体的抽打”。负责人还表示，尽管男童没有生命危险，但因为年龄过小，目前仍在医院接受救治。

据媒体报道称，事发当天，男童的妈妈需要出门打工，便把2岁儿子交给13岁女儿照顾。妈妈下班回家后，13岁女儿告知她，一名女邻居闯进屋内，把她从房间里赶了出来，然后把弟弟暴打了一顿。

随后，妈妈将儿子的伤情照片发布到社交媒体上，希望可以引起有关部门的关注。网友们看到伤情照片后倍感震惊，认为这些伤痕有可能是木棍或电线造成的，要为孩子维权。

男童弄坏手机和银行卡，女邻居怀恨在心实施报复

据警方透露，殴打男童的女邻居名叫莉姿，她这么做的原因是，男童在11月18日把她的手机和一张银行卡给弄坏了。警方的调查人员表示：“莉姿对此很生气，从那天以后就开始对男童和其姐姐怀恨在心。后来，莉姿趁大人外出之机，溜进屋内对男童进行殴打。”

据了解，两岁男童和妈妈、姐姐一同租住在出租房内，和住在隔壁的房东侄女也就是莉姿，发生过矛盾。

当地一名律师表示，他的律师事务所将为受伤男童伸张正义，同时为男童和男童的亲属提供心理和法律援助。他们将以严重伤害罪和谋杀未遂罪对莉姿发起指控。

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