沾上奶渍、口水、果汁，BB衣服怎么清洗？

小孩子的衣服是最容易脏的了，稍不注意，就会沾上各种污渍，清洗起来让宝妈们很是头疼。

今天就给大家分享几个洗衣小技巧，既不会伤害宝宝娇嫩的皮肤，还能让宝宝的衣服焕然一新。

★ 果汁、奶渍、口水的清洗方法

常用处理技巧：用苏打粉

宝宝肌肤娇嫩，所以衣服大多是全棉材质。棉织品的质地既柔软又舒适，可以减少肌肤和衣服之间摩擦造成的损伤。

但是，全棉衣服比较难洗，特别是衣服上有溢奶、吐奶、粪便等污渍。比较理想的清洗方法是，沾到污渍时就立马去洗。首先，把衣服上的污渍冲洗掉，接着用小苏打调成浓度较高的膏状，直接涂抹在污渍沾染的部位，放置一晚上第二天再清洗时，污渍会消失不见或者污染情况有了大幅度地改善。

TIPS：小苏打粉是一种化学品，具有祛除异味的作用。在一些西方国家（比如德国），小苏打常常会当成清洁剂使用。但需要注意的是，衣服放在小苏打水中浸泡时间过长，有可能会发酵散发出臭味，大家一定要掌握好浸泡时间。

★ 11种常见污渍的清洗技巧

下面，我们就来具体看看每种污渍都该如何清洗：

1.果汁

衣服上沾到果汁，是最难清洗的。大家可以将衣服放在苏打水中浸泡10-15分钟，取出后用肥皂清洗，这样很容易将衣服清洗干净。

2.酱油

宝宝衣服上沾到酱油，可以到超市买一瓶无色的碳酸汽水，倒在酱油渍上，然后反复揉搓。因为碳酸汽水中含有小苏打，具有良好的去污效果。

3.奶渍

宝宝溢奶、吐奶或者不慎把奶液沾到衣服上时，要先用冷水清洗一遍，然后再用肥皂搓洗，然后用清水漂洗干净。

4.汗渍

汗渍是一种常见污渍，清洗汗渍方法很简单：在40℃的温水中加入适当洗衣液，浸泡15分钟后搓洗。

5.油脂

宝宝衣服上沾到油脂也没多大关系，用牙膏涂抹在衣服沾染到油脂的部位，过五分钟再搓洗，很有效果。

6.血渍

衣服沾染血迹后，要马上用冷水冲洗，如果洗不干净可以用柠檬汁加点盐进行搓洗。这个方法即使血渍沾染了很长时间都可以清洗干净。另外，用硫磺皂清洗血渍，效果也很好。

7.葡萄汁

衣服上有葡萄汁，大家要立即用白醋浸泡，千万别用皂类物质清洗，直接用大量清水进行冲洗，这样去污效果更好。

8.发黄的尿渍

有的时候，宝宝的内裤上会残留一些发黄的尿渍。大家只需用适量的使用酵母涂抹在尿渍上，几分钟后按常规方法清洗就可以洗干净。

9.发黄的白衣服

白衣服放久了会发黄，有的妈妈会将这些衣服扔掉。其实，只要在最后漂洗时在水中滴上几滴蓝墨水，发黄的衣服就会恢复成白色，还能避免衣服再发黄。

10.青菜青草渍

宝宝在草地上玩耍时，衣服上有可能会沾染到青草、青菜渍。想要把这种污渍清洗干净，可以将衣服放在盐水中浸泡，过一会再洗。

11.呕吐物

宝宝呕吐时把衣服弄脏，应该先用水将衣服上残留的呕吐物冲掉，然后把衣服放在冷水里清洗。如果用肥皂清洗不干净，可以放一点加酶的洗衣粉进去，效果很不错哦~

★ 宝宝是敏感肌，不建议用洗衣机

与大人相比，宝宝的肌肤更敏感更娇嫩，因此清洗宝宝衣服往往要求更高。通常来说，宝宝衣服不能用洗衣机洗，但可以用婴儿专用洗衣机。而且，宝宝衣服要用婴幼儿专用洗涤剂清洗，不能用成人的洗涤用品。

宝宝衣服上有污渍，如果一定要用洗衣机清洗的话，只需按照一般洗衣程序进行即可。建议大家先用清水进行冲洗，然后将衣服放在小苏打水中或者在水中加点白醋以祛除汗渍。如果没有洗干净，可以用去渍皂再冲洗一遍或者重复浸泡小苏打水的过程。等到把汗渍清洗干净后，再放进洗衣机里清洗。

学会以上这些洗衣小技巧，宝宝每天都可以穿上“新衣服”~

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