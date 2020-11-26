侧切真能保护产妇？你考虑过并发症吗

剖腹产和顺产，如果让准妈妈自己选择，相信没人会选择要挨一刀的剖腹产。但是，选择顺产也会“挨一刀”——会阴侧切。名字听上去就很可怕，实际操作也挺“残忍”的。

传统观点认为，会阴侧切术是一种防止严重裂伤的保护手段。但近年以来，质疑声变得越来越强烈。

Δ 会阴侧切，是保护还是伤害？

女性顺产时，常常会伴有会阴裂伤。由于撕裂程度无法控制，比较严重的裂伤有可能引发大小便失禁，进而影响生活质量。所以，“会阴侧切”作为一种保护手段应运而生。

会阴侧切的主要目的是，防止会阴扩展过度，降低发生软产道严重裂伤的可能性，缩短分娩时间，减少对母婴的损伤。

但是近年来，专家对以上观点的质疑声变得越来越强烈。段涛医生认为，已有的循证医学证据显示，常规的会阴侧切术并没有带来期望的效果，反而会增加一些并发症的发生几率，比如性交痛、会阴3度撕裂和4度撕裂等。

Δ 先评估再决定是否侧切

不管是世卫组织，还是美国妇产科医师学会，英国的NICE指南，都不建议产妇做常规的会阴侧切，而只是在有指征时，才会做会阴侧切手术，比如：

1.早产、产程太长、孩子太小或者太大；

2.生产时需要使用胎头吸引器或产钳、发生肩难产或臀位助产时；

3.胎儿缺氧、妈妈有高度近视、心脏病、高血压等病症无法长时间用力；

4.产妇会阴体比较紧、发育不良或组织硬韧。

Δ 侧切后该如何护理？

做完侧切后，大家在日常护理时要注意以下几点，才能有助于伤口的愈合：

1.每次大小便后，要用清水把会私处清洗干净；

2.侧切伤口在左侧，身体重心要放在右侧，这样就不会挤压到伤口；

3.分娩后要尽快下床运动，这样有助于排出恶露；

4.住院期间，大家要经常更换卫生巾，每天用清水清洗会阴部；

会阴侧切应对每个产妇的具体情况进行充分评估后才能实施，不能一刀切、常规化。可以不切就尽量不要切，可以小切就不要大切，这样才能让分娩更加顺利进行，还能更好地保护产妇身体健康。

会阴侧切究竟要不要做，应交由专业医生进行判断，根据胎儿的体重、产妇的会阴状况综合而定，建议各位还是要尊听医嘱。

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